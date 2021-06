Derfor frykter mennesker stillheten

Fredag har oppfølgeren til skrekksuksessen fra 2018 premiere. John Krasinski sin andre film om frykten for stillhet.

Den første «A Quiet Place»-filmen begeistret anmelderne (NRK gav den terningkast 6) og publikum verden over sørget for å kjøpe billetter til over 340 millioner dollar til sammen for å se den. Et uvanlig høyt tall til skrekkfilm å være.

Men hysj!!! Hva handler disse filmene om?

En familie som forsøker å overleve i et postapokalyptisk samfunn der utenomjordiske skapninger sliter kraftig med synet. Men de har til gjengjeld en helt ellevill hørsel. Og hvis de hører noe, så går de til angrep umiddelbart mot der lyden kommer fra.

SPOILER ALERT!: Folk dør.

Ikke ta med popkorn

Store deler av den første filmen er så stillfaren at publikum ikke turte å spise popkorn på kino.

«A Quiet Place: Part 2», som har premiere fredag, er også ganske lavmælt.

– Stillhet overlater deg til dine egne tanker og det kan være skremmende for noen, sier filmskaper og skuespiller Krasinski til NRK.

– Hvorfor det?

– Stillhet gjør at vi må føle på hvordan vi egentlig har det i oss selv. I tillegg setter stillhet i gang fantasien vår. Når jeg leker med barna mine, og vi skal være stille for å skremme hverandre, så begynner vi plutselig å høre lyder i skogen og sånt. Lyder som ikke er der. Fantasien løper løpsk når det er stille.

God grunn til at mennesker frykter stillhet

Psykolog Olga Lehmann ved NTNU skrev sin doktorgrad om stillhet. Hun er enig i Krasinski sine betraktninger.

Olga Lehmann er psykolog og stillhets-ekspert. Foto: Thor Nielsen

– Stillhet skaper eller fremmer vår opplevelse av usikkerhet. Og vi mennesker liker ikke å føle oss usikre.

Forskeren påpeker at det er en biologisk og evolusjonær grunn til at mennesker frykter stillhet.

– Mennesker har alltid måttet frykte stillheten. Et dyr kunne når som helst angripe oss, så vi måtte være på vakt, også i stillhet, forteller hun.

Stillhet er viktig for helsa

Det er svært viktig for oss å holde kjeft og stenge lyder ute iblant, sier forskeren.

– Stillhet gjør masse bra for oss! Det hjelper oss å slappe mer av, å lytte til andre og være mer til stede i livene våre. Det kan faktisk også gjøre oss til mer empatiske vesener, sier Lehmann og viser til sin egen forskning.

Krasinski mener også det er viktig å vende oss til mer stillhet.

– Vi er altfor vant til å ha støy rundt oss. Stillhet kan også være ekstremt mediterende og hjelpe deg til å komme i kontakt med deg selv, understreker filmskaperen.