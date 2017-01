Denne sofaen kunne skrevet bok

– Å nei! sier Arbeiderpartiets Jette Christensen om nyheten.

– Den sofaen burde skrive bok om alt den har hørt og sett. Den sier så mye om Norge. Her er vi alle i samme båt. Eller sofa.

Den sofaen er ikke et møbel, den er en institusjon, sier Arbeiderpartiets Jette Christensen Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Forventningsløs

Den sofaen er langt mer enn et møbel, mener hun. Sofaen er forventningsløs. Den godtar at du kommer litt sent, den lar deg sitte i fred og forberede deg litt.

– Og den legger ikke en demper på diskusjonen. Jeg kan være like rasende opptatt dagens tema, selv om jeg har delt sofa med mine motdebattanter en ti minutters tid, sier hun.

I den sofaen kan du sitte sammen med folk som du kanskje er så uenig med at du nesten ikke orker å ta følge med dem ut etter debatten. Et lite stykke Norge. Jette Christensen, Ap

Erna Solberg, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide i sofa-området ved Dagsnytt 18 Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide i sofa-området ved Dagsnytt 18

Aldri krangel

– Jeg har aldri opplevd at noen har kranglet i den sofaen, sier en av Dagsnytt Atten-veteranene, Arne Strand.

Arne Strand har deltatt i mange Dagsnytt Atten.debatter. Han tror at et opphold i sofaen først roer nervene Foto: Siv Sandvik / NRK

Han husker at han møtte Per Sandberg der en gang. Strand var forberedt på utskjelling, etter at Sandberg hadde kommet med skarpe angrep på et landsmøte.

– Men møtet i sofaen utenfor studio ble neddempet og hyggelig. Jeg tror at å sitte tett sammen har den virkningen på folk. Litt sånn som på sofaen hos Sigmund Freud.

Sofaen virker beroligende og avdempende. Kanskje er det en risiko å ta, dersom man ønsker skarp debatt, men jeg tror programmet tjener på det. Arne Strand, Dagsnytt 18-veteran

Dempet debatt

– Gemyttene roer seg ned litt, tror Strand, uten at det går ut over temperaturen i debatten etterpå.

Han kommer i farten ikke på et eneste debattprogram som samler gjestene sine i en sofa, med kaffe, sjokolade og vann på bordet.

– Det er en sjanse å ta, men jeg tror programmet tjener på det. Å bli tatt imot på denne måten fungerer i alle fall godt for nykommerne. Det er jo ikke alle som er like nervesterke, sier veteranen.

Ny sofa en skuffelse

Den gamle sofaen bar preg av lang tids bruk. Full av flekker fra sjokolade og kaffe. Nå er en ny blå på plass, i fargen til NRK-logoen.

Men Henrik Asheim fra Høyre liker den ikke.

Den nye Dagsnytt Atten-sofaen er på plass. Klar til å ta imot nye inntrykk og nye gjester Foto: NRK

Ikke alt nytt er godt nytt. Jeg likte den gamle sofaen bedre. Der kunne vi sitte tett sammen, bordet var litt for stort, og bena ble for lange. Henrik Asheim, Høyre

– Dette blir for profesjonelt og stivt og minner litt om en lounge på en flyplass, sier han.

Han tror det er bedre å sitte litt tett sammen. Som i et familieselskap, der man har truffet de fleste før, men ikke kjenner alle like godt.

Passet unger

Og man holder øye med hverandres eiendeler. Tidligere programleder Tomm Kristiansen deler dette minnet:

– Jeg hadde Per Sandberg i studio. Han hadde tatt med sine småbarn, siden han ikke hadde barnevakt. Fra programlederstolen ser jeg at ungene slår seg vrange på «venterommet». De hopper i sofaen, de vil inn i studio til far. Da griper en av de andre, ventende, gjestene inn. Det var en deltaker som skulle inn i neste sak. Justisminister Knut Storberget.

Ikke alt nytt er godt nytt, sier Høyres Henrik Asheim om den nye sofaen. Her passer han hunden til Janne Matlary i den gamle

