Denne filmen kan vinne Bafta

Nye regler for droner underveis

Droner har blitt et viktig arbeidsverktøy for mange, ikke minst for fotografer. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i en pressemelding på regjeringen.no at økende interesse for droner har gjort at regjeringen ser behov for utvikling av et nytt regelverk. Strategien for nytt regelverk finner du her.