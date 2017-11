Denne dingsen gir planten et språk

Biokunst er en kunstretning hvor det jobbes med levende materiale, bakterier, levende organismer og livsprosesser.

Siden kunstnerne ofte bruker vitenskapelige prosesser som bioteknologi, blir verkene ofte skapt i laboratorier.

Det engelske navnet BioArt ble skapt av Eduardo Kac i 1997 for å beskrive kunstverket hans, «Time Capsule».

Legen Alexander Flemming (1881-1955) laget biokunst enda tidligere. Han er kjent for å ha oppdaget penicillinets bakteriedrepende egenskaper, som han fikk Nobelprisen for. Det er mindre kjent at han laget malerier av bakteriene han dyrket med farger.

Et av de mest kjente biokunst-prosjektene er «The Vacanti Mouse», også kalt øremusen.

Den første nordiske masteren i biokunst ble organisert på Universitetet i Stavanger i 2008.

Biennalen Article arrangeres i Stavanger, med «fokus på mediakunst som utrykker samtidens teknologi, vitenskap og kunstneriske strømninger». Neste festival skjer i 2018.

En av de mest kjente biokunst-festivalene internasjonalt er Art Electronica i Linz, Østerrike.

To norske kunstnere fikk hederlig omtale på Prix Ars Electronica 2017:

Natasha Barret i kategorien Digital Music & Sound Art for skulpturen «We are not alone», laget av blant annet selvlysende bakterier.

Cecilia Jonsson i kategorien Hybrid Art for installasjonen «Haem», laget av blant annet jern utvunnet av donerte morkaker.

Les i Mashable: BioArt: Is It Art? Is It Science? Is it the Future?

Kilder: Store norske leksikon, Senteret for Framtidskunst, Wikipedia