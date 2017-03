Denne bokhandelen selger kun Koranen

– Jeg tror ikke han får solgt noe, fastslår Peter Collett.

Han er en av flere nysgjerrige som tirsdag tok turen innom bokhandelen som i løpet av noen få timer dukket opp på Youngstorget i Oslo.

Fra en spartansk innredet konteiner skal redaktør og bokhandler Christian Kjelstrup denne uka selge én bok: Koranen.

– Et politisk statement

Kjelstrup har tidligere drevet Uroens bokhandel i Oslo, der han kun solgte Fernando Pessoas «Uroens bok». Nå skal han gjøre det samme med muslimenes hellige bok.

Pop-up-bokhandelen er satt opp i forbindelse med lanseringen av siste nummer av Samtiden, det første med Kjelstrup i redaktørstolen. Tema er nettopp Koranen.

Men, understreker Kjelstrup, stuntet er mer enn bare et salgsfremstøt.

– For meg er dette et politisk «statement». I morgen går Nederland til valg, og Geert Wilders, en mann som har sagt at han vil forby Koranen, kan komme til makten. Det tenker jeg er feil vei å gå, uansett hva man måtte mene om Islam.

– Hvorfor gjør du dette?

– For meg er spørsmålet mer hvorfor ikke? Koranen er en bok som er veldig omdiskutert men ikke like mye lest. Uansett hvilken mening man måtte ha om islam, så er Koranen en vei til islam, og et sted å begynne hvis man vil ha kunnskap, sier Kjelstrup.

– Dette er en lese-jihad

KONVERTERTE: Joseph Lumbard konverterte til islam i ung alder. Han mener også de som er kritiske til islam, bør lese boka og gjøre seg opp sin egen mening. Foto: Helga Tunheim / NRK

Kjelstrups prosjekt får – ikke overraskende – støtte av professor Joseph Lumbard ved Det amerikanske universitetet i Sharjah i De forente arabiske emirater.

Han konverterte selv til islam etter å ha lest Koranen i ung alder, og er invitert til Oslo i forbindelse med tidsskriftlanseringen.

– Hvis du er en intellektuell i verden i dag, er det en bok du trenger å lese. Du kan ikke ha en mening om den uten å ha lest den. Folk siterer enkeltvers her og der, men du må lese den selv og gjøre deg opp din egen mening, mener Lumbard.

Professoren mener det er viktig å kjenne Koranen for å kunne utfordre islamistiske ekstremisters tolkning av teksten.

– Hvis man gjør en objektiv lesning av koranen, ser man at påstandene til grupper som IS og Al Qaida, egentlig ikke stemmer med Koranen, og i hvert fall ikke med måten muslimer tradisjonelt har tolket Koranen på.

En av de vanligste misforståelsene knyttet til Koranen er ifølge bokhandler Christian Kjelstrup begrepet jihad, som brukes om religiøs streben eller anstrengelse, og sjelden blir brukt i betydningen krig.

– Jeg bruker jihad om det jeg gjør nå. Dette er en lese-jihad. Jeg vil at folk skal utføre denne anstrengelsen og forsøke å nærme seg en annen kultur litt mer.