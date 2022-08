Denne appen slo rekord – utfordrer Instagram

– Du har ikke noe tid eller mulighet til å retusjere, og da vet du at som oftest er det litt ekte, sier Dino Hukanović.

Han snakker om appen Bereal.

Totalt har Bereal blitt lastet ned 20 millioner ganger globalt, og akkurat nå ligger den på topplista over mest populære apper i norske App Store.

På et bord langs Akerselva utenfor Elvebakken videregående skole i Oslo sitter Dino sammen med vennene Andrej Joka, Ingeborg Kinck Rannem og Aleksej Obradović.

TRYGGERE: Dino, Andrej, Ingeborg og Aleksej synes Bereal får frem det ekte i hverdagen og bildene blir ikke like polerte som på Instagram. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

18-åringene scroller nedover i feeden.

Bereal, som oppfordrer brukerne til å dele bilder av en uredigert hverdag, har spredd seg raskt blant alle elevene på skolen den siste tiden, forteller de.

På ett tilfeldig tidspunkt som varierer fra dag til dag, får du følgende beskjed opp på skjermen:

Foto: Skjermdump.

Da har du to minutter på deg til å poste et bilde. Funksjonen er lagt opp slik at begge kameraene tar bilde med ett klikk.

Du kan bare poste ett bilde om dagen, og du får ikke se innholdet til vennene dine uten at du poster selv.

– Det skjer ofte i kantina, hvor du plutselig ser alle tar bilder av hverandre. Så blir feeden fylt med kantina fra masse forskjellige vinkler fordi alle tok bilde der og da, sier Andrej Joka.

SNAPSHOT: Andrej (t.h.) og Aleksej viser fram dagens Bereal. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Skumlere på Instagram

Appen markedsfører seg altså med å «be real» – være ekte – og har etablert seg som en utfordrer til det polerte glansbilde man ser på andre sosiale medier, som for eksempel Instagram.

– Instagram er på en måte litt skumlere å bruke. Man har jo flere følgere der og det man legger ut blir jo der. Men på Bereal blir det borte dagen etter, sier Ingeborg og fortsetter:

– På Instagram er det nok litt høyere terskel for hva man legger ut. Men på Bereal er det ikke så farlig. Og det er litt deilig.

LEKSER: Et bilde Ingeborg la ut på Bereal. Foto: Privat

Slo rekord

Du kan poste senere enn varselet dukker opp også, men da fremstår du ofte som en posør, påpeker ungdommene.

– Hvis du er tydelig aktiv på telefonen din og poster masse på Snapchat, men er sen på Bereal med syv timer når du endelig er ute med vennene dine, da er det litt teit, sier Andrej Joka.

I juni satte appen rekord da den ble lastet ned 1,7 millioner ganger på bare én uke. Aldri før har en app blitt lastet ned så mange ganger på syv dager.

Men har den kommet for å bli?

IKKE POSER: Bruker du for lang tid på å poste kan du fremstå som en posør. Her har Dino postet, på tiden, fra kantina på Elvebakken. Foto: Dino Hukanović / Privat

Omringet av retusjerte kropper

– Jeg tror i hvert fall at hvis Bereal holder seg sånn som den er i dag, så tror jeg ikke at det er en døgnflue, sier Kamilla Steinnes Knutsen.

Hun forsker på teknologi og bærekraft ved Oslomet og har bakgrunn i sosialpsykologi.

– Vi er opptatt av veldig realistisk innhold nå for tiden. Vi er så omringet av retusjerte kropper og all slags type manipulert innhold.

Knutsen forteller at Bereal er et slags motsvar til Instagram som i flere runder har fått store deler av skylden for unges opplevelse av press og stress.

BARE VENNER: På Bereal er det ikke så farlig hva man legger ut, sier Ingeborg. Terskelen er lavere for å dele når man bare har venner som følgere og innholdet forsvinner neste dag. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

– Instagram har gått over til større inntjeningsmodeller og påfølgende endring av algoritmen sin. Denne endringen fører til at flere brukere ønsker seg en feed fylt av venner og kjente, i stedet for reklame, sponset innhold fra influensere og urealistiske skjønnhets- og livsstilsidealer.

Tviler på langtidseffekten

Men professor Taina Bucher i medievitenskap ved Universitet i Oslo tror ikke at Bereal har noen stor framtid.

– Det blir jo ren spekulasjon, men jeg tror egentlig ikke at det å bli oppfordret til å sende snapshots av seg selv på enda en plattform er noe som kommer til å slå stort an i lang tid.

EKTE NOK? Professor Bucher ved Universitet i Oslo mener Bereal kun gir nok en mulighet til å iscenesette seg selv. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Bucher stiller også spørsmål til hva appen egentlig mener med å være autentisk.

– Det er en smart markedsstrategi å oppfordre folk til å være ekte. Så kan man jo stille spørsmål ved hvor autentisk det egentlig er. Noen vil jo hevde at all form for menneskelig framstilling er iscenesettelse.

Instagram på vei ut

Men det er allerede registrert tegn på at Bereal er en reell utfordrer.

I fjor kom det også fram at Instagram er stadig mer bekymret for å ikke nå unge brukere. Det kom fram i en intern rapport, som første gang ble omtalt av New York Times.

Og for å nå de unge, forsøker Instagram å ligner mer på plattformene unge beveger seg mot. Instagram fikk nylig kritikk for å kopiere TikTok. Nå eksperimenterer Instagram trolig med en ny funksjon inspirert Bereal med en ny funksjon. Den har de kalt Instagram Candid.

NOK PLATTFORMER: Det kan være at folk går lei av å poste bilder på så mange ulike plattformer i lengden. Foto: Dino Hukanović / Privat

Candid-funksjonen er omtrent identisk med konseptet bak Bereal.

– Det er et tegn på at Bereal fungerer og skaper reell markedskonkurranse for «de store» plattformene, sier Knutsen ved Oslomet og legger til:

– Instagram er skikkelig på vei ut. Det ser vi også på statistikken. Lønnsomheten har bare dalt den siste tida, sier Knutsen.