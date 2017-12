Den nye Star Wars-filmen splitter fansen

På det populære nettstedet Rotten Tomatoes samles det opp både anmeldelser fra kritikere og vurderinger fra publikum, og gis en gjennomsnittlig karakter.

Den gjennomsnittlige karakteren fra anmelderne er i skrivende stund 93 av 100 mulige prosent, mens publikums karakter ligger på 56 prosent av 100 mulige.

Over 100.000 mennesker har på Rotten Tomatoes gitt sin vurdering av filmen som er skrevet og regissert av Rian Johnson.

– Ikke slik en Star Wars-film skal være

I tillegg er det på Facebook og Twitter mange negative tilbakemeldinger fra indignerte fans, og hovedbudskapet er at filmen er en fornærmelse mot ordentlige Star Wars-fans.

– Ingen filmfans i verden bryr seg mer enn Star Wars-fans, og de klarer ikke å holde kjeft, sier NRK-journalist Jean Erik Bjørnskau.

Jean Erik Bjørnskau synes den negative holdningen blant mange Star Wars-fans ødelegger gleden rundt en ny film i serien. Foto: Privat

Han er en lidenskapelig tilhenger av Star Wars og leder av Star Wars Norge. I tillegg var han fagdommer i «Kvitt eller Dobbelt» da temaet var Star Wars.

Han forteller at den misfornøyde delen av fansen reagerer på flere ting. De mener at filmen tar en annen vending enn det som er forventet.

– Det er ikke slik en Star Wars-film skal være, mener de. Den skal være mer episk, og i tillegg er det mange som føler at det blir gjort grep i filmen som ikke har blitt gjort i Star Wars tidligere, sier Bjørnskau.

Han synes det er trist at mange fans velger å reagere på en måte som legger en demper på stemningen og feiringen som er knyttet rundt en ny Star Wars-film.

– Det er ikke gøy når det er så mye krangling. Folk har enorme forventninger og det er greit at man er misfornøyd, men det er trist når de roper så høyt at det ødelegger for andre, sier Bjørnskau.

– Alltid noen som skal være kontrære

Birger Vestmo i Filmpolitiet er ikke så sikker på at misnøyen er så utbredt blant fansen, og mener det alltid er de som er mest negative som er mest høylytt. Foto: Nyhetsspiller

NRKs filmanmelder Birger Vestmo ga filmen terningkast 5, og synes det var en svært bra film.

– Jeg har kun fått en negativ tilbakemelding på Twitter. Jeg ser jo at filmen gjør det svært godt på kino, så jeg tror ikke det nødvendigvis er en utbredt holdning om at denne filmen er dårlig, sier han.

– Det er alltid de som skal være kontrære og rakke ned på det de andre synes er bra. Det er ikke første gang vi ser det.

Han mener at filmen helt klart er en Star Wars-film med alle kjennetegn en slik film skal ha, selv om det er noen unntak.

– Regissøren går kanskje litt mer emosjonelt til verks med enkelte skjebner. Det gjør at mer står på spill. Den forrige filmen var et rent underholdningseventyr og jeg mener at denne filmen er en naturlig fortsettelse for karakterene, sier Vestmo.