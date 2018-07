Demi Lovato på bedrings vei

Brødets historie må omskrives

Funnet av en 14.000 år gammel brødbit i Jordan kan føre til at jordbrukslivets historie må omskrives. Arkeologer i Jordan fant brød-partiklene under utgraving av en forhistorisk bålplass tilhørende Natufian-kulturen. Denne stammen har hittil vært kjent for å drive med jakt og sanking. Nå viser det seg at de også drev med baking, 4000 år før forskerne til nå har ment at menneskene bakte brød. – De så ut som noe fra en brødrister, sier arkeolog og botaniker Amaia Arranz-Otaegui om funnet, til NPR, National Public Radio.