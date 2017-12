– Jeg blir veldig irritert hvis jeg hele tiden blir bombardert med lyd, så jeg går ut av kjøpesenteret, sier Gro Trondalen.

Hun er professor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. Hun sier lyder rundt oss påvirker oss hele tiden.

Professor i musikkterapi, Gro Trondalen, synes selv det er slitsomt med mye musikk i butikken. Foto: Norges musikkhøgskole

– Vi vet at vi påvirkes psykisk av musikk. Vi vet også at vi påvirkes fysisk. Noen blir fysisk dårlig av det også, sier hun.

– Bruker energi på å ikke høre

Den britiske psykologen Linda Blair sier det er viktig for dem som jobber i butikk å kunne klare å ignorere musikken som står på.

– For om man ikke gjør det, så får du ikke til å fokusere på noe annet. Man bruker all energien på å ikke høre det du hører, sier Blair til Sky News.

Trondalen sier hun tror det er delte meninger om musikk er bra eller slitsomt.

– For noen tror jeg det oppleves godt å ha musikken som maskering av annen støy. Mens andre bruker mye krefter på å holde det unna, sier hun.

Kleint uten musikk

– Det er litt irriterende når man hører den samme sangen for 14. gang på en dag, sier Madelen Tjernsmo Haug.

Hun jobber i klesbutikken Bik Bok i Oslo, og hører på popmusikk hele dagen på jobb. For det meste liker hun å ha musikken i bakgrunnen, og synes det heller blir kjipt når det er stille.

Madelen Tjernsmo Haug sier det ikke blir det samme i butikken om det ikke er musikk i bakgrunnen. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Det blir litt kleint i butikken uten musikk, synes jeg. Men jeg merker det er godt å skru den av på kvelden når vi skal stenge.

På butikken TGR noen kvartaler nedenfor jobber Julia Stark Olsen. Hun synes det er flott med musikk på jobb, så lenge det ikke er julemusikk.

– Da tror jeg at jeg hadde blitt gal etter hvert. Det er grenser for hvor mye man kan høre «Driving home for Christmas» før den blir litt for mye.