I august i fjor beslagla Økokrim nesten hundre kulturgjenstander fra den norske forretningsmannen og storsamleren Martin Schøyen.

Gjenstandene er fra oldtidens Mesopotamia, som i dag omfatter Irak og deler av Syria og Tyrkia.

Irakiske myndigheter mente nemlig at gjenstandene har blitt fraktet ut av landet på ulovlig vis.

Gjenstandene har, sammen med nesten 700 andre, vært etterlyst av Irak siden 2019.

Nå bekrefter rapporten fra Kulturdepartementet at dette stemmer.

Schøyen-samlingen Ekspandér faktaboks Den største private manuskriptsamlingen i verden, lokalisert i Oslo og i London.

Består av manuskripter fra hele verden, og går over 5000 år i utstrekning.

Startet av nordmannen Martin Schøyen midt på 1950-tallet.

Blant gjenstandene er signetringen til en egyptisk farao, fragmenter av Dødehavsrullene, og unike buddhistiske håndskrifter, reddet ut av et krigsherjet Afghanistan hvor de sto i fare for å bli ødelagt av Taliban. Wikipedia

Martin Schøyen er en norsk forretningsmann og samler av historiske skrifter og andre gjenstander. Foto: SCANPIX

Håkon Roland fra Kulturhistorisk museum forteller at det som er felles for alle gjenstandene, er at det ikke finnes noe dokumentasjon på at de er tatt ut på lovlig vis.

Håkon Roland ved Kunsthistorisk museum har sett på gjenstandene i Schøyen-samlingen. Foto: Universitetet i Oslo / UiO

– I tillegg har flere av gjenstandene kommet via aktører som tidligere har vært assosiert med gjenstander med mulig ulovlig historikk.

De fleste gjenstandene ble plyndret fra Irak på 1980- og 1990-tallet.

Utførselen av en mindre del av gjenstandene kan føres tilbake til 1950-tallet, og noen andre fra Afghanistan rundt 2001–2004.

– Vi har funnet spor på flere gjenstander som tilsier at de er skåret ned med moderne maskinverktøy. Det er et bilde som tegner seg her.

– Det foreligger grunnleggende feil

I fjor bestred Schøyen det rettslige grunnlaget for beslaget, og viser til at de aller fleste gjenstandene ble kjøpt fra anerkjente samlere.

Schøyens advokat, Cato Schiøtz, mener rapporten inneholder mange faktafeil og spekulasjoner.

I tillegg er det utilfredsstillende at det konkluderes med at gjenstandene burde returneres til Irak, sier Schiøtz.

Cato Schiøtz er Martin Schøyens advokat. Foto: Aud Darrud / NRK

– Vi har ved gjentatte anledninger drøftet hvorvidt det er hjemmel for tilbakelevering iht. norsk rett, og har påvist at de nåværende bestemmelsene om tilbakelevering ikke kan gis tilbakevirkende kraft for gjenstander ervervet før januar 2007.

Roland forteller at Schøyen ved flere anledninger har fått beskjed om å fremlegge dokumentasjon for gjenstandene, men har valgt å ikke svare på forespørslene.

– Vi håper han kommer med mer dokumentasjon, sier Roland.

Schiøtz reagerer på dette.

– Departementet har selv fremhevet at man ikke kan operere med den omvendte bevisbyrden som rapporten gir anvisning på. Det er faktisk slik at den som anfører at noe er ulovlig fjernet, må sannsynliggjøre dette. Dette er en gjennomgående vesentlig feil i rapporten, sier Schiøtz.

Verdi på mange millioner

Roland forteller at det nå er opp til Irak å bestemme hva de ønsker å gjøre videre.

– Det er deres ansvar å gjøre krav på gjenstandene. Jeg vet ikke hva de vil gjøre, men jeg vil anta at det kommer et krav ganske fort.

Blant gjenstandene er flere kileskriftskavler fra oldtidens Mesopotamia.

Den mest verdifulle tavlen kan være en plantegning av det mytiske Babels tårn, fra Kong Nebukadnesar den IIs tid.

Tegningen er ansett å være verdt mange millioner kroner.