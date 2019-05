Del dine 17. mai-bilder med hele Norge

Nasjonaldagen er full av opplevelser, og enten du tilbringer den hjemme på verandaen din, i fjellet, i byen eller andre steder har vi lyst til å se det.

Merk bildene dine #NRK17mai på Instagram for å dele dem med oss eller last opp dine bilder her. Vi kommer til å vise frem noen av bildene som kommer inn både på TV, nett og i sosiale medier.

Se bildene som er kommet inn her:

Vi ønsker oss bilder av store og små, tobente og firbente på emneknaggen #NRK17mai. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

17. mai på NRK

Det er den rutinerte Nadia Hasnaoui som leder tv-sendingen fra Slottsplassen i Oslo. I løpet av dagen møter vi også reporter Christian Strand, kommentator Ida Kjøstelse og kokk Jonathan Romano på NRK 1 og NRK TV.

– Vi får blant annet besøk av Miljøagenten Penelope Lea og ZombiLars-gjengen kommer til oss for å snakke om hva de vet om nasjonaldagen. Dessuten kommer russepresidenten fra både 1975 og 2019 for å snakke om russefeiring før og nå, forteller Hasnaoui.

Fra klokken 07:50 kan du se feiringen på NRK 1 og i NRK TV. Foto: Ole Kaland / NRK

Nasjonaldagens radiosendinger ledes av Kaja Figenschou og Mari Garås Monsson, mens Tuva Fossum Fellmann er utegående radioreporter i hovedstaden.