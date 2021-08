De beste tipsene for å forstå Afghanistan

Kan vi stole på Talibans nye ansikt? Hva får afghanere til å klatre opp på fly for å rømme fra landet sitt? Hvordan har kvinner og jenter det i Afghanistan for tiden?

Spørsmålene står i kø etter at Taliban tok over Afghanistan på rekordtid, og landets fremtid er usikker. Men det finnes mange gode bøker og filmer som hjelper å forstå landets historie og årsakene til dagens situasjon. Her er ekspertenes beste tips:

Russisk klassiker

Eksperten : Sigurd Falkenberg Mikkelsen, redaksjonssjef i Urix og tidligere NRK-korrespondent i Kabul

: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, redaksjonssjef i Urix og tidligere NRK-korrespondent i Kabul Anbefaling: «The Hidden War» av Artyom Borovik (1992)

– Denne boka er en klassiker. Den russiske journalisten Artyom Borovik gir et tett portrett av Sovjetunionens tilbaketrekking fra Afghanistan. Han både menneskeliggjør og beskriver en grusom krig, og til sjuende og sist et imperiums fall.

Norske soldaters beretninger og bred dokumentarserie

Eksperten : Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Anbefaler 1: «På våre vegne – soldatberetninger fra Afghanistan» av Malin Stensønes (2012)

– Afghanistan er et land med vakker og barsk natur og et mangfold av mennesker, og historien har også vist at det er temmelig uregjerlig. Jeg har tilbrakt mye tid i Afghanistan fra mitt første oppdrag i januar 2002, til mitt siste besøk i 2014. Nesten 10.000 norske soldater har tjenestegjort der over en periode på nesten 20 år. Vi har minner om landskapet vi opererte i og folkene vi møtte, forteller Kristoffersen.

Malin Stensønes har i to år fått tilgang til forsvarets mest lukkede avdelinger. I boka er det soldatene selv som forteller – om hvordan de løser oppdraget, hvordan de overlever, og hvordan de lever med seg selv i etterkant.

På 1960-tallet er Afghanistan et fredelig, liberalt samfunn, men blir snart kasta inn i kriger som fremdeles raser i dag. En splid mellom en vestliggjort elite og en tradisjonell og fattig majoritet av folket på 60-tallet fører til kommunistrevolusjon. Tysk dokumentarserie. (1:4) Du trenger javascript for å se video. På 1960-tallet er Afghanistan et fredelig, liberalt samfunn, men blir snart kasta inn i kriger som fremdeles raser i dag. En splid mellom en vestliggjort elite og en tradisjonell og fattig majoritet av folket på 60-tallet fører til kommunistrevolusjon. Tysk dokumentarserie. (1:4)

Anbefaler 2: «Afghanistans evige strid» (2020) på NRK TV

Tysk dokumentarserie i fire deler som går gjennom 40 år med krig, med fokus på afghanske kvinner. Første episode begynner på 60-tallet i fredstid, da Afghanistan var et populært reisemål med åpenhet og uteliv. Serien slutter med forhandlinger med Taliban og med kvinnenes håp om bedre tider.

Innsiktsfull thriller

Eksperten: Marta Norheim, hovedanmelder skjønnlitteratur i NRK

Marta Norheim, hovedanmelder skjønnlitteratur i NRK Anbefaler: «Den første sten» av Carsten Jensen (2016), oversatt av Håvard Syvertsen

– Det merkes at Carsten Jensen har vært i Afghanistan og skrevet sakprosa derfra. I denne romanen beveger han seg smidig mellom å skildre det spesifikke ved denne krigen, mer generelle sider ved krigføring og det menneskelige aspektet hos representanter for de ulike aktørene. En viktig roman med stor kunnskap om regionen.

Anmeldelse: Den store afghanistanromanen er her.

Tett på afghanske kvinner

Eksperten : Yngvild Breivik, sykepleier ved Oslo universitetssykehus og felterfaring fra Leger Uten Grenser i Afghanistan.

: Yngvild Breivik, sykepleier ved Oslo universitetssykehus og felterfaring fra Leger Uten Grenser i Afghanistan. Anbefaler: «Jordmødrene i Afghanistan» av Kristin Solberg (2016)

– Journalist Kristin Solberg har klart å komme tett på kvinnene og skildrer deres historier gjennom å følge legen Khadija. Boken forteller mye om styrke og vilje. Det er utallige historier og skjebner som er vanskelige å fatte om et folk som bærer preg av stadig å være på vakt, omstille og tilpasse seg.

Norsk roman med dyp innsikt i den afghanske sjel

Eksperten : Fredrik Græsvik, TV2s korrespondent i Kabul

: Fredrik Græsvik, TV2s korrespondent i Kabul Anbefaler: Kjell Gjerseth: «Chakoo» (1983)

– Om Afghanistan under Sovjets okkupasjon, skrevet av en journalistkollega med dyp innsikt i den afghanske sjelen. Fiksjon, men også et ekte vitnesbyrd om hvordan ekstremisme skapes, og hvordan ære og religion for noen er viktigere enn frykt og død.

Gjerseth fikk Tarjei Vesaas' debutantpris for denne romanen.

Film om jenters kår og avslørende bøker om krigen i Afghanistan

Eksperten: Samina Ansari, driver et kvinnesenter i Kabul og er grunnlegger av Avyanna Diplomacy

Samina Ansari, driver et kvinnesenter i Kabul og er grunnlegger av Avyanna Diplomacy Anbefaler 1: «The Breadwinner», animasjonsfilm (2017)

– Denne Oscar-nominerte filmen viser livet til en afghansk jente og alle utfordringer jenter og kvinner har gått gjennom de siste 40 årene med krig.

Filmen er basert på en bestselgende bok av Deborah Ellis, og handler om en afghansk pike som må kle seg ut som gutt for å få tak i mat når faren i familien blir drept.

Steve Coll er en prisbelønnet akademiker og journalist, Han fikk blant annet Pulitzerprisen for «Ghost Wars»

Anbefaler 2: «Ghost Wars» (2004) og «Directorate S» (2018) av Steve Coll

– Den amerikanske journalisten Steve Coll forteller om alle aktørene som har vært involvert i Afghanistan-krigen og skildrer det geopolitiske bildet. Bøkene er basert på masse samtaler med de viktigste regionale og internasjonale aktørene og deres ansvar for krigen i Afghanistan som i dag «kun» har falt på afghanerne og sivilbefolkningen.

I Bistandsaktuelt skriver Samina Ansari om sitt møte med hjemlandet, der vakre roser og croissanter med fikensyltetøy også har sin plass i krigshverdagen.

Kritisk blikk på det nordiske bidraget i Afghanistan

Simon Stranger har skrevet flere romaner om krig og flyktninger, som «Leksikon om lys og mørke» og «De som ikke finnes».

Eksperten : Simon Stranger, forfatter av kommende roman om Afghanistan

: Simon Stranger, forfatter av kommende roman om Afghanistan Anbefaler: «Alt dette kunne vært unngått: en reise gjennom det nye Afghanistan» av Anders Hammer og Carsten Jensen (2016)

– Dette er et kritisk blikk på det nordiske bidraget i Afghanistan spesielt og Vestens bidrag generelt. Hva gjorde vi der, hva oppnådde vi gjennom tjue år med krig, døde afghanere og soldater og et utall milliarder kroner?

– Jeg hadde stort utbytte av denne under arbeidet med en ny roman, og møtte også forfatteren, Anders Hammer, som nå er i Afghanistan for å observere og rapportere.

Afghanske kvinners skarpe tunge

Amund Bjorsnes interesse for det språklige mangfoldet og den rike historien i Afghanistan er inspirert av språkforskeren Georg Morgenstierne som etablerte sterke bånd mellom Norge og Afghanistan allerede på 1920-tallet.

Eksperten : Amund Bjorsnes, Instituttleder ved Norsk filologisk institutt og medlem av Afghanistan-komiteen i norske PEN

: Amund Bjorsnes, Instituttleder ved Norsk filologisk institutt og medlem av Afghanistan-komiteen i norske PEN Anbefaler: «Landey: afghanske vers» (2020)

– Dette er en samling afghanske kvinnedikt i den særegne landey-sjangeren, oversatt til norsk og utgitt i 2019. Jeg har selv vært med på prosjektet som ligger til grunn for denne boken, og har hatt stor glede av å utforske både språket pashto og de haiku-lignende diktene som gir en slags øyeblikksbilder av enkle livssituasjoner. Hvis man vil få et inntrykk av afghanske kvinners skarpe blikk på tilværelsen, er denne boken å anbefale.

– Sjangeren er for øvrig også blitt brukt av Taliban i senere år for å spre sin svært reaksjonære religiøse ideologi, uten nevneverdig litterær verdi. For de hellige krigernes tunger er like sløve som deres sverd er skarpe ...

Fersk norsk ungdomsroman og prisbelønnet afghansk roman

– Sørgelig nok er denne ungdomsromanen blitt mer aktuell enn noen kunne tenke seg, sier kritiker Anne Cathrine Straume.

Eksperten: Anne Cathrine Straume, bokanmelder i NRK

Anne Cathrine Straume, bokanmelder i NRK Anbefaler: «Eit anna blikk» av Erlend Skjetne. (2021)

– På et asylmottak i Troms sitter Anwar og skriver ned det som har hendt det siste året. Han er en av 18 mindreårige gutter som er kommet til Europa alene. Hva vil fremtiden bringe? Vil de få opphold? Erlend Skjetne skildrer en brutal og urettferdig virkelighet. Dette er også Norge i 2021.

Anmeldelse: – Akutt aktuell ungdomsroman

Atiq Rahimi flyktet fra Kabul til Frankrike. Filmatiseringen av romanen hans fikk pris i Cannes i 2004.

Anbefaler: «Aske og jord» av Atiq Rahimi (2016). Oversatt av Hawdam Salih og Inger Østenstad

– En bestefar og et barnebarn er de eneste som er igjen etter at landsbyen deres er jevnet med jorden. I en stillferdig, poetisk og himmelropende bevegende roman, beskriver Atiq Rahimi krigens redsler. Rahimi flyktet selv til Frankrike etter russernes invasjon av Afghanistan og skapte seg et liv som forfatter og filmskaper i Frankrike. Flere av bøkene hans er oversatt til norsk.