De beste barnebok-tipsene

Protestsymbol som fest-tema

Det reageres på sosiale medier etter at Kylie Jenner i helgen arrangerte fest der deltakerne var ikledd røde kapper og hvite kyser. I videoene sine på Instagram bruker hun uttrykk inspirert av TV-serien, som «Praised be Vodka» and «Under his eye Tequila». Flere av videoene Jenner selv la ut skal nå være slettet.