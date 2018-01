Datatilsynet: Foreldre har dårlige unnskyldninger for ikke å følge med

– Vi hører iblant foreldre si at «vi forstår ikke noe av det som foregår der inne», men det er en veldig dårlig unnskyldning, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

I Norge har 1,7 millioner nordmenn profil på YouTube, og blant unge vokser antall profiler mest, ifølge tall fra Ipsos. I 2016 hadde også nærmere 200.000 nordmenn egne blogger. Mange er under myndig alder.

Thon i Datatilsynet sier de har inntrykk av at stadig flere barn og unge bruker sosiale medier, men at mange av dem ikke er bevisst lover og regler.

– Det å skrive om andre, det å ytre seg - det følger et ansvar med det.

«Overrasket over at han ikke forstår»

Fredag måtte en 19 år gammel mann møte i retten, saksøkt for å ha sjjkanert en annen youtuber. 19-åringen mener det var satire, mens saksøkeren kjenner seg krenket.

Advokaten til saksøkeren har uttalt at han er «overrasket over at det er nødvendig å gå helt til retten for å få personen til å forstå at dette ikke er beskyldninger man kan publisere om andre».

– Sin egen redaktør

Thon tror mange barn og unge ikke har gode nok kunnskaper om hva som er rett og galt når man ytrer seg offentlig, og at man i verste fall kan komme i en situasjon hvor man krenker andre mennesker.

– Det viktigste er å peke på det ansvaret som den enkelte har når han eller hun publiserer noe. For her er man sin egen redaktør og man må ta det ansvaret.

Thon mener foreldrene har en viktig rolle i å lære bort akkurat hva som ligger i dette ansvaret.

– Man trenger egentlig ikke vite så veldig mye om hvordan dette med sosiale medier fungerer, man trenger bare å være en interessert, fornuftig voksen, spørre hva barna holder på med, kanskje stille noen kritiske spørsmål - så kan man komme ganske langt med det, faktisk.

Ellen Aabol tar i mot råd fra foreldrene Jens og Kristin på videoene hun legger ut på YouTube. Du trenger javascript for å se video. Ellen Aabol tar i mot råd fra foreldrene Jens og Kristin på videoene hun legger ut på YouTube.

– Veldig, veldig skummelt

Ellen Aabol (17) har 30 000 abonnenter på YouTube. Hun sier hun er veldig bevisst det ansvaret som følger med en så stor følgerskare.

– Alle som driver på sosiale medier eller som har skapt seg et navn og har en viss følgerbase, er automatisk forbilder for andre. Med det kommer det ekstremt mye ansvar. Det er litt gøy, men også veldig, veldig skummelt og risikofylt, sier hun.

Aabol forteller at dersom hun er redd for om noe kan tolkes feil eller om noe kan treffe andre på en negativ måte, så spør hun foreldrene om råd.

– Jeg er kjemperedd for å gjøre feil, det er derfor jeg bruker foreldrene mine som sikkerhetsnett og viser alle videoer til dem.

– Vanskelig å vite hvordan andre reagerer

Thon mener man heller bør holde seg på den forsiktige sida, hvis man er usikker, enn på den utfordrende og provoserende sida.

– Det er vanskelig å vite hvordan andre reagerer, men det kan være et forsøk verdt å sette seg inn i andre menneskers ståsted og tenke over hvordan de vil reagere.

Lars Dahl og Herman Dahl gir tommel opp for å holde en morsom, ikke-støtende tone på YouTube. Foto: privat

Herman Dahl, som har nærmere 100 000 abonnenter på YouTube, sier han tilpasser seg både etter hva seerne synes er greit, og hva mamma og pappa synes er greit.

– Man vet jo egentlig aldri hvordan andre oppfatter det man sier, om det er gøyalt eller om det er smart det man sier, men som oftest viser jeg det til mamma og pappa også sier de om de synes det er greit eller ikke greit.

Pappa Lars Dahl kjenner seg privilegert som får lov til å komme med innspill.

– Vi er så heldige at vi får lov til å være med å gi litt innflytelse, og faktisk leser jeg også alle kommentarene under videoene og kommer med noen innspill. Det viktigste er at det er en tråd gjennom det basert på at det skal være moro, gledelig og ikke støte andre.

– Håper det setter en stopper for negativiteten

Begge youtuberne tror rettssaken denne uka kan ha en positiv virkning på ytringene framover.

– Jeg synes det er bra, gjennom denne rettssaken, at det settes fokus på at man ikke kan slenge piss mot andre og komme med falske påstander uten at det får konsekvenser, sier Herman.

– Jeg håper kanskje dette kan sette en stopper for den negative spredningen i det norske YouTube-samfunnet i det minste, avslutter Ellen.

Les også: Ble hengt ut på nett: Frykter «exposed»-videoer kan ødelegge liv