I 2018 kommer de nye, norske aldersreglene på sosiale medier.

Til tross for at appene selv har operert med en 13-årsaldersgrense, har det ikke eksistert norske lovverk som har regulert deltakelsen på sosiale nettverk.

– Loven må passe inn til virkeligheten

Datatilsynet og direktør Bjørn Erik Thon har klare anbefalinger til politikerne før loven skrives:

Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, mener barn over 13 år skal få bestemme selv, uten innblanding fra foreldre. Foto: Kristin Granbo / NRK

– Vi må jo ha en regel som passer inn til sånn virkeligheten er, og vi vet jo veldig godt at det er mange 13-åringer som er på sosiale medier, og 12-åringer og 11-åringer også. Så hvis det hadde vært en aldersgrense på 15 år så hadde det vært veldig upraktisk, synes jeg.

LES MER: EU vil nekte ungdommer under 16 år sosiale medier

LES OGSÅ: Barneombudet advarer mot 16-årsgrense

Altså vil Datatilsynet legge seg på aldersgrensen som appene selv har satt. Forskjellen fra i dag er likevel at de må gjøre noen endringer for å tilpasse seg en eventuell ny lov i Norge.

Thon ønsker nemlig at foreldre må kunne gi sin fysiske godkjenning før et barn under 13 år får laget seg en konto.

– Så er det rett og slett opp til Facebook og Snapchat og alle de andre og finne ut hvordan de skal sørge for at foreldrene sier ja.

Han vil ikke spekulere i hvordan, annet enn at barnas kontoer «for eksempel kan være knyttet opp mot foreldrenes kontoer på sosiale medier», eventuelt må appene innføre en ny type registrering der foreldrenes deltakelse blir obligatorisk.

– Skal ikke gi fra seg personlig informasjon

Bakgrunnen for reglene er et nytt EU-direktiv som skal sikre personvernet til barna. De har besluttet at alle land må sette aldersgrensen et sted mellom 13 og 16 år.

Khalid Ezat Azam er rådgiver i Medietilsynet. Han forteller at personvernet ligger til grunn for de nye EU-reglene. Foto: Kristin Granbo / NRK

Rådgiver i Medietilsynet, Khalid Ezat Azam, forklarer hvorfor barna skal beskyttes:

– Når du lager en konto så gir du fra deg informasjon om hvem du er. Det kan være informasjon om hvor gammel du er, hva du heter og ofte hva din epostadresse og telefonnummer er. Etter hvert legger du også ut bilder og oppdateringer som sier noe om hvem du er.

Denne informasjonen kan selskapene tjene store penger på å selge videre, men EU mener barna skal beskyttes fra å måtte gi fra seg informasjon som senere kan bli solgt videre.

EU-direktivet inngår i EØS-avtalen, og vil derfor også gjelde for Norge som er tilsluttet EØS.

Ifølge Datatilsynet vil loven være på plass innen mai neste år.

MER OM SOSIALE MEDIER: