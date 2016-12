Dataspillmusikk i klassisk drakt

I to dager skal Oslo-Filharmonien utforske det universet som mange spillere befinner seg i, enten de spiller «Megaman» eller actionspillet «The last of Us». Begge spillene er solgt i millioneksemplarer over hele verden.

De to konsertene som holdes tirsdag og onsdag denne uken, har selvsagt fått navnet «Score». Det fremføres musikk både fra «Final Fantasy» og fra «Skyrim», et rollespill som er det femte spillet i serien «The Elder Scrolls».

Her kan du høre Oslo-Filharmonien spille fra spillet Assasin's Creed IV:

Topp ti på iTunes

– Vi gjør dette for å nå et nytt publikum, et yngre publikum og fordi musikken absolutt har høy kvalitet!, sier informasjonssjef Liv Beate Skavdahl.

. Musikken er laget for å illustrere en handling eller en stemning, men samtidig kan den absolutt stå på egne ben rent musikalsk, mener hun.

Oslo-Filharmonien skal også spille musikk fra science fiction serien «Halo». Den musikken som er skrevet av komponisten Austin Wintory, er gitt ut på eget album og plasserte seg på topp ti listen på iTunes i mer enn 20 land.

De som spiller «Assasin's Creed», «Age of Conan» og «Bloodborne» vil gjenkjenne musikken, for også disse spillene er representert i konserten.

Det er Orvar Safstrøm som er konferansier under konserten i Oslo Konserthus. En kort periode var han sanger i det svenske death metal-bandet «Entombed». Men har de siste årene drevet mest med spillmusikk og har vært konferansier for den svenske spillgallaen.

Spillfigurer kommer

Mye som er spillrelatert skjer i forbindelse med konsertene. «Level Up» spiller inn podkast som publikum kan følge med på. Teknisk museum dukker opp med fire spill fra «Game On 2.0-utstillingen».

UiO, institutt for informatikk kommer med iPad-instrumentensemble og lys-sensitive synthesizere som kan spilles på. Og «Smash Norge» kommer med spillstasjoner som publikum kan prøve. Og det dukker opp «Cosplayere», folk som kler seg ut som spillfigurer.

I tillegg lurer du kanskje på hva orkestermusikerne spiller når de ikke spiller på instrumentene sine? Ja, de spillene stilles også ut.