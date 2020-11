Darth Vader-skuespiller er død

Manageren bekrefter dødsfallet på Twitter:

– Vi meddeler med dyp og hjerteskjærende sorg for oss og for millioner av fans over hele verden at vår klient Dave Prowse M. B. E har gått bort i en alder av 85 år, skriver Bowington Management.

Kroppsbygger

Prowse er mest kjent som mannen på innsiden av drakten til «Star Wars»-karakteren Darth Vader i den første trilogien. Det var imidlertid James Earl Jones som hadde stemmen til karakteren.

Prowse var kroppsbygger i tillegg til skuespiller og han landet rollen som Darth Vader på grunn av sin kraftige, fysiske utforming. Årsaken til at replikkene hans ble dubbet var fordi filmskaperne mente aksenten hans var for bondsk.

Tildelt ridderordenen

Prowse var kjent for å reise rundt på Star Wars-treff verden rundt for å treffe fansen.

Han var på 70-tallet også kjent som «The Green Cross Code Man», en superhelt-karakter som promoterte trafikksikkerhet for barn. For denne rollen ble han tildelt den britiske ridderordenen.