–Det har ikke manglet på friere for Kagge Forlag. Men det var først da JP / Politikens Forlag banket på døra at jeg vurderte å selge, sier Erling Kagge.

Forlaget har satset mye på sakprosa, men utgir også skjønnlitteratur. Forlaget ble etablert av Kagge i 1996 og har nå 25 ansatte.

Blant kjente bøker fra Kagge forlag finner du Rottejegeren av Max Manus og Så langt har det gått bra av musiker Jan Eggum.

Kjøpet innfrir JP/Politikens Forlag ambisjonen om å skape en betydningsfull skandinavisk forlagsgruppe med sterke selvstendige forlag i Norge, Sverige og Danmark i følge en pressemelding fra Politiken.

Står sammen som sterk aktør i Skandinavia

Kagge skal i følge Politiken fortsette som forlegger, medlem i styret og som eier av 30% av forlagene.

Erling Kagge forteller at dersom han etter 25 år måtte selge 70 prosent av selskapet, bør det være for en kjøper som vil ta vare på forlagets egenart, ansatte, forfattere og arv - samtidig som det legger til noe nytt og spennende.

– Med salget til JP / Politikens Forlag vil forlaget bli en del av en skandinavisk konstellasjon. Salget av Kagge Forlag til JP / Politikens Forlag betyr at de sammen står som en sterk aktør i det skandinaviske bokmarkedet, mener Kagge.

Flere forlag

I tillegg til Kagge forlag, har J.M. Stenersens Forlag også blitt kjøpt opp av det danske selskapet.

– Dette er den perfekte nye eier for oss, og det er godt nytt for alle som er glad i å lese og lytte til bøker, sier Jorunn Sandsmark, forlagssjef i Kagge forlag og J.M. Stenersens forlag.

J.M. Stenersens Forlag ble etablert i 1892 av Johan Martin Stenersen. Sjefsredaktør i dag er Cathrine Sandnes.

– Politiken utgir blant andre Sara Omar, Carsten Jensen og Søren Sveistrup, og de er Danmarks ledende krimforlag med Jussi Adler-Olsen i front, sier Sandsmark.

–De erfaringene skal vi nå få nytte og glede av.

.

Nå er det den danske avisen Politiken som eier Kagge forlag. Foto: (Faksimile: Politikens utgave søndag 9. oktober.2018))

I en årrekke var forlaget særlig kjent for sine praktbøker om kunst og kultur.

I 1899 utga forlaget Snorres kongesagaer med illustrasjoner av flere kjente norske malere, blant annet Halfdan Egedius og Christian Krohg.

Forlaget var i Stenersen-familiens eie inntil det ble kjøpt av Kagge Forlag i 2003.

– Det er mange likhetstrekk mellom Kagge Forlag og J.M. Stenersens Forlag og JP/Politikens Forlag, og vi er stolte over at begge forlagene nå vil være en del av forlagsfamilien sammen med våre forlag i Sverige og Danmark, sier Lene Juul, direktør i JP/Politikens Forlag i et innlegg på Kagge forlags facebookprofil

Solid partner

Også Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen, er fornøyd med oppkjøpet. Hun mener Politiken er en solid og langsiktig partner.

– Det er et interessant oppkjøp. Politiken er opptatt av ytringsfrihet, kvalitet og forfattere sine. De vil være en solid aktør inn i det norske markedet. Jeg tenker dette er positive og gode nyheter.

–Jeg tror at dette vil være med å styrke Kagge, de er en viktig aktør som nå blir styrket yttligere.