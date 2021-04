I kategorien for beste internasjonale film var det «Et glass til» som tok den gjeve prisen. Norske Sturla Brandth Grøvlen er hovedfotograf på filmen, mens Maria Bonnevie har en sentral birolle og Anne Østerud har klippet.

Favoritt

– Det er helt fantastisk. Jeg satt oppe mens resten av familien sov. Jeg klarte ikke å la være, forteller Maria Bonnevie til NRK.

Hun spiller Anika i «Et glass til», og sier hun var nervøs da hun så alle de andre filmene som var nominert i samme kategori.

Filmen tar for seg Finn Skårderuds teori om at alle er født med en halv promille for lite.

– Jeg synes det er aldeles strålende. Jeg har bare en kvart lillefinger med, men har fulgt spenningen på oppløpssiden nå. Først og fremst fordi jeg synes det er en tilnærmet perfekt film, sier Skårderud.

Teorien om alkohol ble misforstått – nå kan den vinne to Oscarpriser. Du trenger javascript for å se video. Teorien om alkohol ble misforstått – nå kan den vinne to Oscarpriser.

Fotograf Sturla Brandth Grøvlen innrømmer at han lå og sov da prisen ble delt ut, men ble raskt vekket.

– Jeg ble ringt i halv tre-tiden av en veldig entusiastisk kjæreste. Da måtte jeg kaste meg rundt og se takketalen mens det tikket inn med gratulasjoner. Det var vanskelig å sovne igjen etter det, sier Grøvlen til NRK.

Hyllet datteren

Regissør Thomas Vinterberg var tydelig rørt da han tok imot prisen.

– Dette er mer enn jeg kunne ha sett for meg, bortsett fra at det er det jeg alltid har sett for meg. Og her er jeg nå. Det er fantastisk, sa Vinterberg i sin takketale.

Vinterberg dedikerte prisen til datteren Ida Vinterberg (19) som døde i en bilulykke bare noen dager inn i produksjonen. Han takket også Mads Mikkelsen som spiller hovedrollen

– Mads, du ga oss ditt beste. Ikke bare for filmen, men for min datter også. Og jeg vil aldri glemme det, sa Vinterberg som måtte ta pause i talen for å håndtere følelsene.

DØGNET: – Jeg satt alene i sofaen og så på og hoiet, forteller Maria Bonnevie. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Bonnevie tror alle både foran og bak kamera har fulgt filmprosessen spesielt tett på grunn av regissørens datters død.

– Jeg tror det ble et ekstra samhold. Det la en grunntone i filmen som ikke hadde vært der. Thomas sier selv også at filmen fikk et større alvor, sier Bonnevie.

For første gang vant også en dansk filmklipper Oscar. Mikkel E.G. Nielsen vant for «Sound of metal» som handler om en trommeslager som mister hørselen.

Ingen norsk pris

Det var knyttet spenning til om også Norge skulle hente en Oscar i natt. Anders Hammer var dokumentert for sin kortdokumentar «Do not split» fra protestene i Hongkong. Han har i en årrekke jobbet som journalist i konfliktsoner i blant annet Afghanistan.

I stedet vant den amerikanske filmen «Colette», som følger et medlem av den franske motstandsbevegelsen som besøker Tyskland for første gang på 74 år.