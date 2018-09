Danmark i sorg etter Kim Larsens død

– Så sørgelig å høre at Kim Larsen er død. Jeg har vokst opp med hans sanger. Den mest ikoniske danske musiker noensinne, skriver danskenes landslagskeeper i fotball, Kasper Schmeichel på Twitter om trubaduren.

Schmeichel er en av mange dansker som sørger etter den danske rikstrubadurens død søndag morgen.

Nyheten er slått stort opp i alle danske nyhetsmedier, og de største danske avisene, blant annet Ekstra Bladet, har opprettet minneprotokoll til ære for Larsen. Danmarks radio har laget en avstemning over hvilken sang av Larsen som er den aller beste.

Mange dansker har også uttrykt sin sorg i sosiale medier.

Kim Larsen Ekspandér faktaboks Kim Larsen har siden 70-tallet vært kjent som en av de mest populære kunstere i Danmark noen sinne. Han har solgt millioner plater.

Kim Melius Flyvholm larsen ble født i København 23. oktober 1945.

I bandet Gasolin' var Larsen forsanger og gitarist. Gruppa slo gjennom i 1971 etter å ha blitt oppdaget av plateselskapet CBS. I 1978 ble gruppa oppløst.

Larsen har gitt ut en rekke soloalbum, og medvirket i flere grupper.

Soloalbumet «Midt om natten» er Danmarks mest solgte plate.

I 1995 flyttet han til Odense og dannet gruppa Kim Larsen og Tjukken. Kilde: Ekstrabladet

Justisminister i Danmark og partileder for partiet De Konservative, Søren Pape Poulsen, er en av mange dansker som har skrevet minneord på sosiale medier. Han beskriver hvor lenge Larsen har vært en viktig del av hans liv.

– Noe helt spesielt

Utenriksminister Anders Samuelsen beskriver Larsen som en del av den danske folkesjela.

– Kim Larsen, lyden, stemmen, musikken, mannen. Han var, ja bakgrunnsteppet og lydsporet til våre liv. Han var den danske folkesjela, skriver han på Twitter.

Mette Hybel, kulturkorrespondent i Danmarks Radio, sier til den danske kanalen at hun har vanskelig for å forstå at Larsen nå er borte.

– Jeg har vanskelig for å forstå det. Han representerte noe helt spesielt for meg. Jeg var barn i 70-årene og kan huske jeg lå med kassettspiller og hans musikk i ørene. Han har vært lydbildet i så mange årtier. Han har fylt så mye i så mange menneskers liv, sier Mette Hybel, kulturkorrespondent i Danmarks Radio til den danske kanalen.

"Verkeleg virtuelt poptryne" på NRK – et portrettprogram om Larsen, laget av NRK i 1989. Du trenger javascript for å se video. "Verkeleg virtuelt poptryne" på NRK – et portrettprogram om Larsen, laget av NRK i 1989.

– Mange sørger i dag

Pop-quiz-programleder Pål Thoresen sier til NRK at det nok er mange som sørger i dag over denne «Skandinavia-skalden» som har gått bort.

Programleder i Popquiz på P1, Pål Thoresen, sier at Kim Larsen etterlater seg en stor musikalsk arv. Foto: Ole Kaland / NRK

– Han hadde en evne til å gjøre slik at mange trodde at de kjente han. Han sto mange så nære. Det føles nesten som om det er en i familien som har gått bort. Det er umulig å fylle hans sko, sier han.

Larsens popularitet mener Thoresen har med artistens ærlighet og folkelighet å gjøre. Han snakket direkte til mannen og kvinnen i gata.

– Mange kunne kjenne seg igjen i Kim Larsen. Han var en man kunne møte på puben og slå av en prat med. Ved siden av det hadde han en utrolig teft til å skrive låter, voldsomt iørefallende låter som gikk rett hjem, sier han.