Daniel Craig returnerer likevel som James Bond

Skuespiller Daniel Craig har hatt stor suksess som James Bond i de siste fire filmene om agenten. Nå skal han spille rollen som James Bond for femte gang, på tross av at han ved flere anledninger har uttalt at filmen «Spectre» ville bli hans siste film som James Bond.

– Jeg har et liv, og må komme meg videre med det, uttalte han i 2015 i et intervju med Esquire.

Og da han ble spurt av Time Out Magazine om han ville spille inn flere James Bond-filmer året etter svarte han:

– Jeg ville heller kutte hovedpulsåren. Hvis jeg skulle gjort en Bond-film til ville det bare vært for pengene.

Tilbudt milliardbeløp

I fjor ble det kjent at skuespilleren fikk tilbud om 150 millioner dollar, eller 1,2 milliarder kroner, for å bli med i en ny film, men han takket nei.

Nå har skuespilleren imidlertid byttet mening, og skal ifølge filmselskapet Metro-Goldwyn-Mayer returnere i rollen som agent 007.

DANIEL CRAIG: Skuespilleren skal spille sin femte film som James Bond.

Filmselskapet bekrefter at skuespilleren har fått en ny kontrakt, og sier at han vil spille i minst en James Bond film til.

Det har lenge vært spekulert i om blant annet Tom Hardy, Idris Elba eller Tom Hiddleston skulle få rollen som agenten, noe som nå viser seg og ikke være tilfellet.

Ifølge The New York Times vil filmen ha premiere i november 2019.