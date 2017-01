Dagny om Spellemann: – Overraskende!

– Det er litt overraskende, fordi det er min første utgivelse, så jeg hadde ikke høye forventninger. Men det er en av de største utmerkelsene man kan få i Norge, sier Dagny Norvoll Sandvik til NRK.

I tillegg til å være nominert for «Årets låt» kan hun også bli «Årets nykommer», og med det vinne Gramostipendet på 250 000 kroner.

– Jeg tenker at jeg må unne meg noe spesielt, kanskje kjøpe en ny gitar, sier Sandvik på spørsmål om hva hun skal bruke pengene på om hun vinner.

KAN VINNE STIPEND: Dagny er én av seks som kan vinne prisen for Årets nykommer, og samtidig ta med seg Gramostipendet med sine 250 000 kroner hjem. Foto: Petter Strøm / NRK

– Har prøvd å stoppe oss

Pål Moddi Knutsens album «Unsongs» består av 12 låter fra 12 land som har blitt forbudt, sensurert eller undertrykt på et tidspunkt.

Han er nå nominert i «Vise»-kategorien for albumet, og vant for tre år siden for albumet «Kæm va du?». For han var det en «vanvittig anerkjennelse».

TIDLIGERE VINNER: Moddi har allerede vunnet én Spellemann. Nå er han nominert igjen. Foto: Tom Øverlie / NRK

– Russland har prøvd å stoppe plata, Libanon har prøvd å stoppe plata, og store plateselskaper har stått i veien for oss. Da er det veldig deilig å få en sånn nominasjon som bekrefter at musikken og kunsten i det er bra og viktig, sier Knutsen til NRK.

Forventet ikke debatt

Med fire nominasjoner ligger Karpe Diem an til å vinne flest priser under årets utdeling.

De sier de ikke hadde forventet å skape så mye debatt med «Heisann Montebello».

– Det var ikke planen å skape debatt. Vi trodde det bare var «kinaputter», men det er spennende å skape engasjement og se at folk ikke holder seg nøytrale til kunsten, sier Magdi Abdelmaguid i Karpe Diem.

GLAD: Karpe Diem er nominert flest ganger i år for «Heisann Montebello»-prosjektet. Magdi Abdelmaguid til venstre, med Chirag Patel. Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

Han er glad for at det som er et musikkvideo-prosjekt har blitt nominert i album-kategorier.

– Jeg skjønner at det er vanskelig for Spellemann å putte det i en sjanger, men jeg er glad for at de gjør det. Det viser at det ikke er en fasit på hvordan man skal slippe musikk i dag.

Usikker på kategoriene

Christine Dancke, som er programleder i P3, stiller seg undrende til noen av juryens avgjørelser, blant annet hvorfor det fremdeles ikke er en egen remiks-kategori, som hun mener ville tatt elektronisk musikk på alvor.

– Først og fremst er det mange fine artister som er nominert. Jeg er veldig opptatt av ny norsk popmusikk, og syns det er underlig at Alan Walker ikke er nominert som årets nykommer, sier hun.

ØNSKER FORANDRINGER: P3s Christine Dancke synes at Spellemann burde se nærmere på kategoriene sine. Foto: NRK

Dancke understreker at alle priser som anerkjenner artistisk arbeid og feirer norsk musikk er viktige. Likevel skjønner hun seg ikke helt på Spellemanns kategorier.

– Det er litt tilfeldig om musikk havner i elektronika/popsolist/popgruppe/urban, sånn det ser ut nå. Skulle ønske Spellemann fant en fungerende formel og holdt seg til den – forandringene fra år til år er forvirrende.