Ruth Maier skrev dagbøker helt til hun ble deportert til Tyskland sammen med de andre norske jødene da hun var 22 år.

Åtte av dagbøkene Maier skrev fra hun var 13 år til hun ble tvangssendt til utryddelsesleiren Auschwitz er bevart i Holocastsenteret samling. Utdrag av disse vises nå i New York. Dagbøkene ble en del av UNESCOs verdensarv i 2014.

«Lives Cut Short»

«Lives Cut Short – Seeking Refuge During the Holocaust: The Short Life of Ruth Maier» er utstillingen kalt. Den er laget i et samarbeid mellom Holocaust-senteret i Norge og Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes i Wien.

Utstillingen åpnes offisielt 29. januar som ett av mange arrangementer FN lager i kjølvannet av den internasjonale Holocaust-dagen.

– Dette er en anerkjennelse av viktige temaer: jødiske flyktningers liv og skjebne i det nazistiske Europa, sier Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret.

Tapet av en hjertevenn

26. november 1942: Donau la fra kai med 532 norske jøder om bord. Bildet er tatt i skjul av den norske motstandsbevegelsen. Foto: Georg W. Fossum / NTB scanpix

Ruth Maier ble født i Wien i 1920. Hun kom til Norge som flyktning fra nazistene i 1939, men slapp ikke unna jødeforfølgelsene. Høsten 1942 ble hun tvangssendt til Auschwitz sammen med de andre 531 norske jødene.

Hennes hjertevenn sto på kaien og så det tyske skipet Donau legge fra kai. Poeten Gunvor Hofmo skulle aldri møte sin nære venninne igjen. Ruth Maier ble gasset i hjel fem dager seinere. Tapet preget Hofmo resten av hennes kunstnerliv.

Ved siden av Maier-utstillingen i New York vil det rulle en filmsnutt fra den kommende dokumentaren om Ruth Maier, laget av den norske filmskaperen Elsa Kvamme.

Gunvor Hofmo (1921–1995) var en av våre store poeter. Hun lot seg aldri intervjue og lenge fantes det bare to kjente bilder av henne. Samværet med den jødiske venninnen Ruth Maier under 2. verdenskrig og hennes skjebne i Auschwitz ble avgjørende for Hofmos liv og forfatterskap. Lyrikeren Jan Erik Vold forteller om Gunvor Hofmos liv og dikting. Du trenger javascript for å se video. Gunvor Hofmo (1921–1995) var en av våre store poeter. Hun lot seg aldri intervjue og lenge fantes det bare to kjente bilder av henne. Samværet med den jødiske venninnen Ruth Maier under 2. verdenskrig og hennes skjebne i Auschwitz ble avgjørende for Hofmos liv og forfatterskap. Lyrikeren Jan Erik Vold forteller om Gunvor Hofmos liv og dikting.

