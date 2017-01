Dagbladet åpner for å legge ned papiravisen

Før jul annonserte Dagbladet at papiravisen ble fem kroner dyrere, og at den ville bli mindre nyhetsfersk.

To uker senere skal John Arne Markussen ha fortalt i et allmøte at Dagbladets papiravis snart kan være historie. I alle fall på ukedagene.

På et allmøte torsdag ettermiddag kommer det fram at Dagbladets papiravis kan bli lagt ned i 2018, men at det mest sannsynlig vil skje i 2019.

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg har lagt frem en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet og at Dagbladet for fremtiden vil være en viktig stemme i norsk offentlighet. Det er dette det dreier seg om, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet til DN.

Det er Aller Media som eier Dagbladet. Dag Sørsdahl, administrerende direktør i Aller Norge, har følgende å si om at papiravisen kan bli lagt ned i 2018:

– Det er ikke korrekt.

Mer nett, mer pluss-stoff, fremdeles helgeavis

Han ønsker ikke å kommentere innholdet i planen, men ifølge DN skal sjefredaktøren ha sagt at papiravisen kan forsvinne fra ukedagene i første kvartal 2018.

I 2014 besluttet avisen å legge ned sin søndagsutgave, men nå skal et papirbasert helgeprodukt bli viktigere. Det samme gjelder betalingsartikler på DB.no.

Styret i Dagbladet skal ha gitt sin tilslutning til hovedpunktene i rapporten som er levert, men det skal ikke være tatt noen endelige beslutninger.

De siste årene har de ansatte i Dagbladet vært gjennom flere kuttrunder for å skjære ned på kostnadene.

– Meget krevende tider

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med sjefredaktør John Arne Markussen.

Men sjefredaktøren lot seg intervjue onsdag, da det kom en annen stor nyhet innen mediebransjen, nemlig at VGs sjefredaktør Torry Pedersen skal slutte.

– Det er klart, at på et eller annet tidspunkt vil det være slutt for papiravisen. For vårt vedkommende vil det nok bli nødvendig med frekvensendringer, og da tror jeg at Dagbladet vil bli en helgeavis på papir, men det er et godt stykke framover til det.

Markussen mener at VG vil overleve lenger enn Dagbladet på papir, siden VG er større. Han spår store endringer i mediebransjen de kommende årene.

– Det er naturligvis meget krevende tider, men jeg vil kalle det en transformasjon mer enn en krise. Og vi står midt i transformasjonen, jeg tror den vil pågå i enda to-tre år, sa John Arne Markussen til NRK.

Det pågående skiftet til det hel-digitale vil også innebære flere kutt, tror redaktøren. NTB skrev i desember at en frekvensendring vil bety bemanningskutt for Dagbladets del.

– Etter hvert som transformasjonen beveger seg framover vil det bli ytterligere nedbemanninger rundt omkring, før ting antageligvis stabiliserer seg, svarte sjefredaktøren da han ble bedt om å se inn i krystallkulen for 2017.