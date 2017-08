Countrysanger Glen Campbell er død

– Det er med tung hjerte at vi forteller at vår kjære ektemann, far, bestefar og legendariske sanger og gitarist, har gått bort, opplyser Campbells familie.

Ifølge hans agent, Sandy Brokaw, døde Campbell tirsdag morgen i Nashville. Det er ikke kjent hva han døde av, men Campbell ble diagnostisert med Alzheimer i 2011.

Han var blant de største stjernene på 60- og 70-tallet, og solgte mer enn 45 millioner plater.

I 1969 spilte han sammen med John Wayne i filmen «True Grit».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Oscar-nominert

I 2015 ble han Oscar-nominert for sangen «I'm Not Gonna Miss You», som han skrev sammen med Julian Raymond i et tidligere stadium av Alzheimer-sykdommen.

Under utdelingen ble sangen fremført av Tim McGraw, som ble håndplukket av Glen Campbells familie til å synge den sterke teksten – en bittersøt kjærlighetssang, om hvordan sykdommen gjør at han ikke kommer til å savne sine kjære.

Campell var en kort periode medlem av The Beach Boys.

I 2012 la han ut på sin siste turné – «The Goodbye Tour». I forbindelse med turneen uttalte hans kone Kim at han alltid har vært åpen om hvem han er, og livet han lever.

– Han liker å lage musikk. Vi ønsker å fortsette å gjøre det, og vil bare at fansen skal være klar over at dersom han roter med teksten eller noe, så er det fordi han har denne tilstanden.