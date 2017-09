Countrykveld i Stjernekamp

No er det ni deltakarar igjen i Stjernekamp, etter at Hilde Lyrån blei den første til å takke for seg i førre veke. I dag skal dei synge country, og Bjøro Håland er gjestedommar og mentor.

Håland er ei av våre fremste countrystjerner i Norge. Han feirar 50 år som artist i år, og har seld over fire millionar album fordelt over 23 utgjevingar. Den siste veka har han gjeve deltakarane råd om korleis dei bør framføre dei ulike songane.

– God stemning

For Ida Maria, som skal synge «Rose Garden» i kveld, blei møtet med Håland ei svært god oppleving.

– Det var ei stor glede å få møte han. Han strålte glede og lys over øvinga, og eg fekk ei god kjensle.

Kvelden i kveld blir også spesiell for Adam Douglas. Han har blitt ein av favorittane etter svært gode tilbakemeldingar i dei to første sendingane. I kveld er den amerikanskfødde artisten på heimebane, og skal framføre ein song av Vince Gill, som kjem frå same stat som Douglas, Oklahoma.

– Eg driv med country til dagleg, så dette er på alle måtar min sjanger. Eg kjenner difor på eit press for å prestere i kveld, seier han til NRK.

Her er låtane som skal framførast i kveld, med kommentarar frå dommarane Bjøro Håland, Mona B. Riise og Thomas Felberg

Lisa Børud: «All Jacked Up»

Lisa Børud sørga for fest på lokalet med «All Jacked Up» av Gretchen Wilson Foto: Julia Marie Nagelstad / NRK

Originalartist: Gretchen Wilson (2005)

Av: Gretchen Wilson, John Rich, Vicky McGehee

Håland: – Når du ser slik energi, burde du ha vore modell for linedance. Den rølpete teksten forsvinn litt i alt kompet, men det er greitt. Du syng veldig bra, og er allreie ei ung countrystjerne.

Felberg: – Countryfesten er i gang. Du har naturleg countrysleng i tonen. Du kler scenen. Men kanskje litt anpusten på de mørke tonen.

Riise: – Du har ein utruleg sjølvtillit i måten du ter deg på scenen. Du mister litt pusten undervegs.

Didrik Solli-Tangen: «Drive (For Daddy Gene)»

Alan Jackson tileigna «Drive (For Daddy Gene)» til faren Eugene. I kveld gav Didrik Solli-Tangen si tolking. Foto: Julia Marie Nagelstad / NRK

Originalartist: Alan Jackson (2002)

Av: Alan Jackson

Riise: – Du lever deg inn i det, og formidlar teksten fint. Songen går kanskje litt lågt for deg i starten. Du er veldig god, men kan kanskje løyse opp litt og ikkje vere så kontrollert.

Håland: – Countryen er teke tak i deg. Eg trur på deg i måten du formidlar teksten på.

Ida Maria: «Rose Garden»

Lynn Anderson fekk først ikkje spele inn «Rose Garden» fordi teksten var upassande for ei kvinne. I kveld var det Ida Maria sin tur til å framføre songen. Foto: Julia Marie Nagelstad / NRK

Originalarist: Billy Joe Royal (1967) og Lynn Anderson (1970)

Av: Joe South

Felberg: – Det er gøy at vi får sjå ei ny side av deg denne gongen. Du syng låta kult. Dette viser at du er ein allsidig songar.

Håland: – Du minner meg om Loretta Lynn. Du er ei skikkelig show-jente, og er leverer ekte country. Eg byrja nesten å grine, men eg lova deg å la vere.

Gaute Ormåsen: «Life Is A Highway»

Tom Cochrane skreiv «Life Is A Highway» i 1991. I 2006 fekk Rascal Flatts ein hit med songen, då han blei brukt som filmmusikk i animasjonsfilmen «Biler». I kveld var det Gaute Ormåsen sin tur å legge i veg. Foto: Julia Marie Nagelstad / NRK

Originalartist: Tom Cochrane (1991), Rascal Flatts (2006) m.fl.

Av: Tom Cochrane

Håland: – Det går litt fort. Det er litt vanskeleg å få med alle orda. Men eg merka at dette var ein song mange i publikum kunne.

Felberg: – Godt å sjå deg by opp til dans, men eg synest du startar litt haltande. Det kjem seg på refrenget. Det gjekk ok, men ikkje over fastgrensa.

Benedicte Adrian: «Lipstick»

Originalartist: Runaway June (2016)

Av: Naomi Cooke, Caroline Hobby, Hannah Mulholland, Jennifer Wayne, Elisha Hoffman, Rebecca Lynn Howard

Aleksander Walmann: «Whiskey Lullaby»

Originalartist: Brad Paisley & Alison Krauss (2004)

Av: Bill Anderson, Jon Randall

Erlend Bratland: «Before He Cheats»

Originalartist: Carrie Underwood (2006)

Av: Josh Kear, Chris Tompkins

Makeda: «9 to 5»

Originalartist: Dolly Parton (1980)

Av: Dolly Parton

Adam Douglas: «I Can't Do This»

Originalartist: Vince Gill (2016)

Av: Vincent Gill, Brennen Hunt, Cathy Gravitt