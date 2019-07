Denne låten er på vei mot rekord på hitlistene i USA

I 15 uker har «Old Town Road» ligget på toppen av den amerikanske hitlisten, Billboard. Om låten klarer én uke til, tangerer den rekorden for flest uker som nummer én.

Den tronen er i dag delt mellom Justin Bieber, Luis Fonsi og Daddy Yankees «Despacito» fra 2017 og «One Sweet Day» fra Mariah Carey og Boyz 2 Men i 1995.

Verken artister som Ed Sheeran (i kombinasjon med listekongen Bieber), Billie Eilish (også hun med Bieber) eller Khalid (foreløpig uten Bieber) har klart å vippe «Old Town Road» ned fra førsteplassen.

Bjøro Håland fikk folk til å forelske seg i norsk country på 80-tallet. Nå er han selv forelsket i Lil Nas X's monsterhit. Foto: Arkivfoto

Og det er ikke bare amerikanske lyttere som har latt seg begeistre. Låten har også vekket dansefoten til en norsk country-helt:

– Jeg sa det til kona mi: Jeg fikk den helt på hjernen her om dagen, «I'm gonna take my horse to the old town road». Den spilte hele natta for meg. Den er så bra, sier Bjøro Håland (75).

Usannsynlig samarbeid

Årsaken til at mannen bak «I Love Norwegian Country» lar seg begeistre, er at låten kombinerer rappingen til 20 år gamle Lil Nas X med country-strofene til 57 år gamle Billy Ray Cyrus.

Billy Ray Cyrus og Lil Nas X har fått mangt et «achy breaky heart» til å banke med country-rap-samarbeidet sitt. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Denne sjangerblandingen, country-rap, har truffet en nerve, mener ansvarlig redaktør Janne Monsen Tveit i musikknettstedet 730.no.

– Den har klart å forene to store sjangre i USA. Hiphop er nesten dagens pop, og country har jo vært stort der lenge. Så den når et dobbelt så stort publikum, sier Tveit.

Ansvarlig redaktør Janne Monsen Tveit i 730.no Foto: Privat

Låten «The Git-Up» av rapperen Blanco Brown har også gjort suksess på Billboard med å blande country og rap.

I Norge galopperte «Old Town Road» til toppen av VG-lista, og beholdt plassen i flere uker. I skrivende stund ligger den på fjerdeplass.

Musikkanmelder Martin Bjørnersen i Klassekampen mener låten har vært en brobygger mellom konservativ country-kultur og urban rap-kultur.

– Den kombinerer to folkelige grasrot-sjangere, som gir hverdagsskildringer fra hver sin side av USA, sier han.

Musikkanmelder Martin Bjørnersen. Foto: Privat

– I tillegg er Lil Nas X utrolig god på å holde seg selv og låten aktuell og gøyal i sosiale medier, legger Bjørnersen til.

Lurt triks med remiks

«Old Town Road» har skutt blink på sosiale medier. Den skjøt først fart da titusenvis av brukere delte dansevideoer til låten på den populære video-appen TikTok i januar.

Siden har den vært en viktig del av emneknaggen YeeHawChallenge, som handler om å få folk til å finne sin indre cowboy.

Lil Nas X har fått to verdener til å møtes i «Old Town Road», mener ekspertene. Foto: Skjermdump / YouTube/Columbia Records

Men det er ikke bare gullfunnet i sosiale medier som har holdt låten fersk. Også låten selv har blitt ny, gjennom i alt fire remikser, der nye artister og elementer har vært lagt til.

– Det er det som har gjort at den er blitt en rekordlåt. Når Billboard teller alle versjonene som én, er det ikke rart den holder på førsteplassen, sier Monsen Tveit.

Musikksjef Daniel Ramberg i P3 tror ikke «Old Town Road» blir siste låt som tar i bruk remiks-trikset for å holde seg på topp.

– Siden Billboard fungerer som det gjør, vil det bli positivt å gi ut remikser. Låtens største utfordrer nå er jo også en remiks, fra Billie Eilish og Justin Bieber, sier Ramberg.

Musikksjef Daniel Ramberg i NRK P3. Foto: Caroline Lytskjold

Tror country-bølgen galopperer videre

Ramberg mener låten har vokst seg til et «monster», og tror blandingen av country og rap dermed kommer til å prege resten av musikkåret.

– Det er vanskelig å si hvor lenge interessen for country-rap vil vare. Men når plateselskapene setter i gang maskineriet sitt, klarer de melket det de ønsker. Så jeg tror vi kommer til å høre avarter av dette utover året, sier han.

Bjøro Håland er ikke fremmed for å forsøke seg med en remix av en av sine gamle låter.

– Nå har ikke jeg hest, men ideen er god!