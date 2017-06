Cosby-rettssaken erklært ugyldig

Etter å ha forhandlet i mer enn 52 timer i løpet av seks dager fortalte juryen i dag dommer Steven O'Neill at de ikke hadde blitt enige om hvorvidt den tiltalte er skyldig eller ikke.

Juryen orientere allerede torsdag om at de ikke kunne ble enige om en kjennelse. Medlemmene hadde da drøftet saken i over 30 timer. O'Neill sendte dem imidlertid tilbake for å fortsette overveielsene.

Dette forsøket lyktes imidlertid heller ikke, og dommeren valgte derfor å erklære rettssaken for ugyldig.

Cosbys støtteapprat ser på avgjørelsen som en serier.

– Mr. Cosbys makt er tilbake. Den har blitt gjenopprettet, sier Cosbys talsmann Andrew Wyatt.

– Det er dette som skjer, juryen blir stående fast når en aktor prøver å sette noen i fengsel for ting som rett og slett ikke blir lagt frem i retten, sier Angela Agrusa, en av Cosbys forsvarere.

Vil ha ny rettssak

Påtalemyndigheten har allerede varslet at de vil prøve saken på nytt, skriver AP.

Ifølge påtaleansvarlig Kevin Steele vil det skje som raskt som mulig.

– Dette er en sak der ofret og vårt lokalsamfunn er berettiget til en dom, sier Steele.

TV-stjernens kone Camille Cosby anklager samtidig Steele for å være «avskyelig ambisiøs». Hun angriper videre både dommeren, Constands advokat og mediene.

79 år gamle Bill Cosby står tiltalt for seksuelle overgrep mot 44 år gamle Andrea Constand for tolv år siden.

Over 50 kvinner har i løpet av de siste årene stått frem og anklaget Bill Cosby, kjent fra TV-serien «The Cosby Show», for overgrep. Noen av dem påstås å ha skjedd helt tilbake på 1960-tallet. De fleste av sakene er foreldet, og det er kun denne ene anklagen som har ført til tiltale.

Hevder Constand samtykket

Cosby ble tiltalt i saken i desember 2015. Andrea Constand jobbet som basketballtrener ved et universitet i Philadelphia, samtidig som Bill Cosby var ansatt der. De var venner og hun har sagt at hun betraktet ham som en mentor. I 2004 inviterte han henne med hjem under påskudd av å ville gi henne karriereråd.

Ifølge Constand dopet han henne da ned med beroligende midler og vin, og misbrukt henne seksuelt. Fire måneder etterpå sluttet hun i jobben. Hun anmeldte forholdet året etter.

Cosby selv har alltid hevdet at Constand samtykket til det som skjedde mellom dem denne kvelden.