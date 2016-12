Conan til Marcus & Martinus: – Dere har ødelagt livet mitt

Hvert år samles artistene som skal spille på Nobelkonserten, sammen med vert, for å snakke med presse fra inn- og utland på Nobelinstituttet.

I år skal talkshow-vert Conan O'Brien lede showet, som for andre gang er i Telenor Arena på Fornebu i Bærum. I fjor var det kollega Jay Leno som stod i Telenor Arena.

På scena for å hylle fredsprisvinneren - Colombias president Juan Manuel Santos - står i kveld Sting, Halsey, Icona Pop og Juanes, samt de norske artistene Highasakite og Marcus & Martinus.

– President Santos er Nobels Fredspris verdig, sa Sting tidlig i pressekonferansen.

– Har aldri levd i fred

President Santos har selv ønsket at Juanes skal opptre på konserten. Dette er tredje gang han spiller på Nobelkonserten, men denne gangen er det ekstra spesielt, forteller han.

– Denne gangen er jeg her for mitt land og president Santos. Jeg vet ikke hva det vil si å leve i et fredelig land, så dette er begynnelsen på en ny era og jeg er stolt som får være her og representere landet mitt med min musikk, sa han fra podiet.

– I kveld skal vi opptre med all vår lyst og lidenskap, og vi skal ha det gøy og feire, la han til.

Sting fortalte at han tror ikke verden kan endres med en sang, men at det kan hjelpe fremtidige personer som vil få maktposisjoner i verden.

– Som artist har du en mulighet til å plante et frø hos et menneske, om fred eller godhet, som om mange år kanskje blir statsminister eller president i et land. Det kan vi bidra med, sa han.

VIDEO: Juanes snakker om hvorfor dette er en ekstra spesiell Nobelkonsert for ham. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Juanes snakker om hvorfor dette er en ekstra spesiell Nobelkonsert for ham.

Vil gratulere Santos

Årets vert Conan O'Brien får møte president Santos senere i dag og vet allerede hvahan skal si.

– Jeg vil gratulere han med hans pågangsmot og jeg vil vise mennesker at fred er en lang prosess, sa han.

Han fortalte også at han føler Marcus og Martinus stjeler oppmerksomheten fra ham.

– Jeg er skuffet, fordi hver gang jeg går ut av hotellet jubler unge publikummere som står utenfor, men så innser de at jeg ikke er Marcus og Martinus. De ser helt skrekkslagne ut. Så dere har ødelagt livet mitt, mine herrer, sa han spøkende.

VIDEO: Conan O'Brien og Sting forteller hva de tenker å si til president Santos når de møter ham. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Conan O'Brien og Sting forteller hva de tenker å si til president Santos når de møter ham.

Spente norske artister

Vokalist i Highasakite, Ingrid Helene Håvik, representerte bandet på pressekonferansen, tydelig spent.

– Jeg er både nervøs og glad. Min og vår rolle i kveld blir å synge og underholde, sa hun kort.

Marcus og Martinus Gunnarsen er årets unge talent på konserten, og slo fast at det burde være fred i hele verden nå, og at de ikke har sett så mye på Nobelkonsertene før.

– Men jeg så i fjor, for da spilte Jason Derulo. Han er mitt idol, sa Martinus Gunnarsen.

Skapte fred i Colombia

– Prisen var som en gave fra himmelen, uttalte Santos i går på en pressekonferanse.

Han ble tildelt Nobels fredspris for sin rolle med å skape fred i hjemlandet, etter 50 års intern krig mellom myndighetene og den venstreorienterte FARC-geriljaen.

Nobelkonserten sendes på NRK1 i kveld klokken 19.55.