Clinton skriver på ny bok

8. november var nederlaget et faktum - Hillary Rodham Clinton ble ikke USAs første kvinnelige president, etter det som beskrives som tidenes skitneste valgkamp.

Når hun nå skriver sine nye memoarer, vil også valgkampen være et tema, opplyser forleggeren hennes. Det skriver blant andre BBC.

– Ord jeg lever etter

Boken blir en essaysamling inspirert av sitater hun har samlet gjennom sine tiår i offentlighetens lys. Den skal gis ut i løpet av andre halvår i år, opplyser forlaget Simon & Schuster onsdag.

– Dette er ord jeg lever etter. Disse sitatene har hjulpet meg med å feire gode tider, le i absurde tider, holde ut i tøffe tider og har lært meg å sette mer pris på at livet byr på, sier den tidligere utenriksministeren, senatoren, førstedamen og presidentkandidaten i pressemeldingen fra forlaget.

Clinton: Har vært tider der jeg ikke ville forlate huset

Har holdt seg utenfor offentligheten

Clinton er langt fra ukjent med å skrive bøker, dette blir hennes sjette i rekken.

Dermed vil hun sakte, men sikkert komme tilbake til offentligheten.

For etter at hun tapte valget mot Donald Trump, til tross for at hun fikk flest stemmer, har hun stort sett holdt seg unna det offentlige ordskiftet.

Hun har likevel brukt Twitter til å uttrykke støtte til kvinnemarsjene og demonstrasjonene mot Trumps midlertidige innreiseforbud for borgere fra sju utvalgte land med muslimsk majoritetsbefolkning.