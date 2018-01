Clinton overrasket under Grammy-utdelingene

I denne sketsjen var også kjendiser som John Legend, DJ Khaled og Cher med og leste fra bestselgeren om president Donald Trump. Den største overraskelsen var likevel tidligere presidentkandidat Hillary Clinton.

Liksom-audition

Under Grammy-utdelingen var dette et av innslagene som fikk størst oppmerksomhet. Sketsjen var innspilt på forhånd der vert James Corden holdt liksom-auditions for lydbokversjonen av «Fire and Fury» av forfatteren Michael Wolff.

Det gikk et gisp gjennom publikum da Clinton senket boka og avslørte ansiktet sitt. Så leste hun videre som om det var en virkelig audition.

James Corden var vert under Grammy-utdelingene i Madison Square Garden i natt. Foto: Evan Agostini / AP

Vert for musikkgallaen der Grammy-prisene ble delt ut var talkshowverten James Corden for andre året på rad. I anledning #Metoo- og Time's Up-bevegelsene bar han en hvit rose i solidaritet med disse kampanjene.

– Ikke ødelegg med musikk

USAs FN-ambassadør Nikki Haley var blant dem som satte lite pris på innslaget.

Hun tvitret at hun alltid har elsket Grammy-showet, men hun syntes stuntet med å lese fra boka om Trump drepte underholdningen.

– Ikke ødelegg god musikk med søppel. Noen av oss elsker musikk uten å få politikk kastet inn i den, skrev hun i tweeten.

