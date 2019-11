Cissi Wallin: – Går inn i min kanskje tøffeste uke hittil

Emneknaggen metoo fikk en hel verden til å diskutere seksuelle overgrep og trakassering. Kvinner delte sine opplevelser med emneknaggen i kjølvannet av New York Times sin avsløring om hvordan Harvey Weinstein systematisk skal ha trakassert flere kvinnelige skuespillere i en årrekke.

En av de første som delte sin metoo-historie i Sverige var Cissi Wallin. I en post på Instagram navnga hun Fredrik Virtanen som personen som skal ha voldtatt henne i 2006.

Den saken ble anmeldt i 2011, og henlagt på bevisets stilling. Virtanen har nektet for anklagene.

I august i år ble Wallin tiltalt for ærekrenkelser, og torsdag starter rettssaken i Stockholms tingsrett.

Derfor navnga hun

Virtanen var kommentator, utenrikskorrespondent og stjernejournalist i Aftonbladet. Så ble han anklaget av flere for seksuell trakassering, og en rekke medier skrev om anklagene.

Pressens oponionsnämnd (PON), som er de svenske medienes faglige utvalg, hadde i mai i fjor felt flere medier for brudd på de etiske retningslinjene i dekningen av metoo. Ifølge SVT mente utvalget at det var gjort en rekke etiske overtramp i dekningen.

Fredrik Virtanen har anklaget Cissi Wallin for ærekrenkelse. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Aftonbladet og Virtanen ble enige om sluttpakke, men han har tidligere sagt til NRK at han ikke ønsket å slutte.

I desember 2017 var Wallin gjest i Söndagsintervjun i P1 på Sveriges Radio, der fortalte hun blant annet hvorfor hun valgte å bruke navnet til Virtanen i posten.

– Jeg innså at om folk skal stoppe opp så må jeg navngi, sa hun da.

– Livets kanskje tøffeste uke

Mandag la Wallin ut en Instagram-post på sin lukkede profil, hvor hun blant annet skriver:

«Lader opp til livets kanskje tøffeste uke hittil. Men har så utrolig fine mennesker som står som i en jernring rundt», skrev hun.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med Wallin eller hennes advokat.

Da tiltalen ble kjent, sa Wallin til Aftonbladet at dette var et tilbakeslag for den svenske metoo-bevegelsen.

– Det handler ikke lenger om bare meg, om to personer, men symbolikken er tydelig. Signalet som sendes til alle utsatte i Sverige er: Vær stille. Fortell ikke hva du har opplevd, fortell ikke din historie, sa hun da.

Virtanen på samme tid at det føltes skjønt.

– Dette er starten på slutten av dette marerittet, skrev han i august.

NRK har ikke lykkes komme i kontakt med Virtanen.