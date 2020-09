Det siste året har Christine Koht delt åpent om opp- og nedturer etter hun fikk påvist kreftdiagnosen. Nå ønsker 53-åringen i den nye boken «Kohts bok» å fortelle om flere ukjente faser av livet sitt. Målet er å riste av seg skammen.

I et intervju med venninne og tidligere kollega Anne Lindmo forteller hun historien fra starten.

– Kan jeg bare si starten, for det sier noe om galskapen.

– Da jeg fant noen med kokain, så tok jeg det og kjente det og tenkte «fy fader altså».

Hun forteller at dette var i en periode da hun jobbet ekstremt mye, men også slanket seg. Hun dro hjem til konen Pernille Rygg for å fortelle om det «geniale».

– «Jeg har funnet noe helt genialt, jeg har begynt på kokain. Og vet du hva, da kan jeg jobbe mye mer», sa jeg til Pernille.

Christine Koht, som vi kjenner som komiker og TV-personlighet forteller åpent om kokainmisbruken. – Dette har jeg skammet meg veldig over. Foto: Julie Naglestad / NRK

Tenkte det var en god idé

– Jeg tenkte inni hodet mitt at dette var en veldig god idé.

Men Koht forteller til Lindmo at det til slutt ble mye – veldig mye.

– Det jo sånn at når jeg går inn i ting, så blir det veldig mye.

Men ganske så fort så ble festen over, og Koht ble avhengig av rusen.

– Jeg brukte så mye som tilsvarer dødelige doser – overdoser, sier komikeren.

En avhengigheten førte til galskap

Koht sier at det startet i 2005, etter at hun ble introdusert for det gjennom noen venner.

Først tok hun lite, så ble det mer og mer.

– Det var sånn at jeg kunne være oppe i tre døgn.

Deretter kunne hun bli borte litt. Hun forteller at hun i perioder ikke klarte noen ting uten kokainen. Avhengigheten gjorde at hun følte hun måtte få tak i det for å eksistere.

– Hvis jeg våknet og ikke hadde kokain, så var det helt jævlig – følte jeg må ha det for å eksistere.

– Dette har jeg skammet meg veldig over.

Christine Koht og Pernille Rygg er gjester i Lindmo og forteller åpent livet bask fasaden. Foto: Julie Naglestad / NRK

Stengte bankkort

Etter hvert måtte konen begynne å stengte bankkortene til Christine, slik at hun ikke fikk kjøpt kokain, da dagene bare bestod av det å få tak i kokain.

– Det jeg gjorde som er veldig nedrig, var at jeg lette og lette og lette etter passet mitt.

Videre forteller hun at da hun fant passet, så gjemte hun den i trusen, slik at Pernille ikke fant ut av det.

Så gikk hun opp i banken og sa «jeg må ha ut 70.000 kroner».

Christine Koht fortalte banken at hun skulle kjøpe kunst og litt forskjellig med den store pengesummen, men sannheten var at hun ville kjøpe kokain.