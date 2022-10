Christine Koht hadde 93 prosent risiko for å dø – heldigvis googlet hun det ikke

Sacheen Littlefeather beskyldes for å lyve om sin etnisitet

Aktivisten og skuespilleren, som ble verdenskjent på 70-tallet for et av tidenes mest omtalte Oscar-øyeblikk, anklages nå for å lyve om sitt etniske opphav, skriver Variety. Dette skjer bare et par uker etter at hun gikk bort, 75 år gammel.

San Fransisco Chronicles har nemlig nylig publisert et intervju med Littlefeathers biologiske søstre, der de hevder at store deler av livshistorien hennes har vært en bløff.

Littlefeather har hele sin karriere fortalt at hun har en far som kommer fra stammen White Mountain Apache, en urfolkgruppe i Amerika. Store deler av hennes aktivisme har gått ut på å kjempe for urbefolkningens rettigheter.

Søstrene hevder derimot i det nye intervjuet at hun egentlig var halvt meksikansk og halvt hvit. De sier også at Littlefeather ikke vokste opp i ekstrem fattigdom, som har blitt hevdet, eller at hun hadde en voldelig far.

Hollywood-legenden Marlon Brando lagde både ståhei og skandale da han i 1973 nektet å motta Oscar-statuetten for beste mannlige skuespiller. I stedet sendte han Sacheen Littlefeather, som inntok scenen og holdt en tale på vegne av amerikanske urfolk. Den gang ble hun både buet og klappet for fra salen.