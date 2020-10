Christine Koht er stolt over sin diagnose

For elleve år siden fikk artisten og programlederen Christine Koht vite at hun har en bipolar lidelse. Det er en psykisk lidelse som gjør at humøret og aktivitetsnivået svinger veldig. Bipolar står for to poler, mani som er oppstemthet og depresjon. Hun var skamfull over denne diagnosen i mange år. Helt til hun møtte psykiater Ole Andreassen.

Med rød og hvit prikkete kjole og blomster i håret, løper hun nærmest ut av bilen og mot psykiater Ole Andreassen som står i døren på bygg 48 på Ullevål universitetssykehus i Oslo. Ingen klemmer og ingen håndhilsning på grunn av korona. Men hun trekker frem boken om sitt liv som kom ut nylig. Der skriver hun nettopp om Ole Andreassen som har vært psykiateren hennes siden 2016, men som også er forsker og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo.

– Jeg vet du ikke liker ros, men jeg vil takke deg, sier hun til psykiateren.

– Det du har gitt meg er en stolthet, fortsetter hun.

Flere venner og bekjente har gjennom årene spurt om hun var bipolar, men hun turte aldri si ja. Diagnosen var forbundet med så mye negativt, følte hun.

Christine Koht er en fargerik og kreativ artist. Her på rød løper til komiprisen 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Veldig kreative

Nå er hun både stolt og glad over at forskeren og professoren i psykiatri har tegnet hele bildet av denne sykdommen.

– Du arver både risikoen for sykdommen, men også bedre kognitive evner, men ikke nok med det: Det har også vist seg at disse genene med den medfødte sårbarheten også er koblet til kreative egenskaper, sier Ole Andreassen.

Og det er dette som har gjort Christine Koht så glad og stolt. At intelligens og kreativitet også er koblet til det triste ved denne diagnosen. Og det er dette de begge to vil understreke nettopp på en dag som i dag, Verdensdagen for psykisk helse.

– Veldig mange har skrevet til meg og jeg har fått mange meldinger fra folk som ikke har turt å si til de nærmeste at de har en bipolar lidelse, forteller Christine Koht. Selv fortalte hun det heller ikke til sine nærmeste fordi hun syntes det var så skamfullt.

Christine Koht skriver en personlig hilsen til psykiater Ole Andreassen som har forsket på bipolare lidelser og gitt henne optimisme og stolthet. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Bipolar ikke bare negativt

– Han har gitt meg en stolthet, sier hun og peker på psykiateren.

Og legger til at hun aldri hadde trodd hun skulle bli stolt av en slik diagnose. Men hun legger også til at det er vanskelig å vite hva som er personligheten og hva som er sykdom.

– Jeg vil jo være meg, jeg tror det er derfor det er så vanskelig å fortelle om det, forteller hun. Og understreker at hun ikke vil at folk skal forbinde henne bare med en diagnose. Og at det kan ofte være lett å gi sykdommen skylden for alt galt man gjør.

Christine Koht føler at det har gitt henne mye optimisme å vite at diagnosen ikke bare er noe negativt; ikke bare mørke sider. Men at bipolare også er veldig kreative og intelligente.

Psykiateren har forsket på dette og til og med fått forskningsprisen for sine funn. Han setter stor pris på at dette har hjulpet henne.

Våkner deprimert

For Christine Koht kan døgnet gå både i dur og moll. Hun våkner og føler ofte at hun ikke har noe å våkne til. Det føles veldig mørkt. Utover dagen lysner det og ved elleve tiden om kvelden er hun nærmest i festmodus.

Bipolar lidelse er en av moderne medisins største gåter, for man vet ikke helt hva årsaken er. Det vanker nok en nobelpris i medisin på den som løser den gåten. Det er begge enige om.

– Den beste medisinen for å fjerne skam er åpenhet, avslutter Christine Koht og skriver en hilsen i boken sin til den beste psykiateren hun vet om.