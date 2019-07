– Hovedbekymringen synes å være at Nasjonalmuseet risikerer å tape sin integritet ved å vise frem en samling de ikke selv eier, i et langsiktig samarbeid hvor Fredriksen bestemmer hva som kjøpes og Nasjonalmuseethva som faktisk vises. Jeg mener dette skyter fullstendig over mål, skriver Christian Ringnes i en e-post til NRK.

Hundremillionersavtalen mellom Fredriksen Family Art Company og Nasjonalmuseet, der museet låner og forvalter tvillingsøstrenes samling av moderne internasjonal kunst, har blitt møtt med sterk kritikk.

Flere museumsdirektører mener Nasjonalmuseet i praksis øker verdien til Fredriksen-familiens samling, uten å selv få noe igjen for det. Norges museumsforbund og den internasjonale museumskomiteen ICOM mener avtalen må reforhandles.

Christian Ringes er ikke enig i kritikken. Han mener den i utgangspunktet 10 år lange avtalen styrker Nasjonalmuseets oppdrag.

– Bekymringen om at Fredriksens samling kan bli rimeligere i innkjøp og mer verd av å vises i Nasjonalmuseet, er etter min mening en fordel for Nasjonalmuseet. Da blir det enda mer ettertraktet kunst å vise, skriver han.

Ringnes kjenner Kathrine og Cecilie Fredriksen personlig. I juni deltok han i 75-årsdagen til deres far, John Fredriksen. Dette påvirker imidlertid ikke hans syn på denne saken, sier han til NRK.

«Mistenkeliggjøres»

Ringnes påpeker at Nasjonalmuseet beholder kontroll over hva som vises, og har mulighet til å gå ut av avtalen ved utløpet av dens 10 år lange varighet.

– Dette er en raus avtale fra Fredriksen-søstrenes side. De stiller til rådighet eksklusiv kunst i verdensklasse, som Nasjonalmuseet i sine villeste drømmer aldri hadde hatt råd til å kjøpe, skriver han.

Cecilie og Kathrine Fredriksen har fått kritikk for avtalen de har inngått med direktør Karin Hindsbo og samlingsdirektør Stina Högkvist i Nasjonalmuseet. Foto: MORTEN QVALE / NASJONALMUSEET

Ringnes trekker frem sin egen erfaring med etableringen av Ekebergparken i 2013 for å illustrere hvor vanskelig det kan være å samarbeide med offentlige institusjoner som privat samler.

– Å si at jeg i etableringen av Ekebergparken tidvis møtte en argumentasjon som hadde som hovedhensikt å mistenkeliggjøre mine motiver, akkurat som Fredriksen nå opplever, er ingen overdrivelse, skriver han.

Omtaler avtalen som uheldig

Generalsekretær Liv Ramskjær i Norges Museumsforbund mener skytsen som har blitt rettet mot avtalen absolutt ikke har gått over mål.

– Vi mener at det er formuleringer i avtalen som ikke er heldige å bruke som forbilde for en slik offentlig-privat samarbeidsavtale. Derfor har vi gått ut mot den, sier Ramskjær.

Generalsekretær Liv Ramskjær i Norges Museumsforbund mener Christian Ringnes bommer i sin beskrivelse av kritikken mot Fredriksen-søstrenes avtale med Nasjonalmuseet. Foto: Pressefoto: Unn Bjørge

Hun påpeker at det er flere enn museumsforbundet og ICOM som har lest avtalen som ufordelaktig, og at de finner gode grunner til å sette spørsmålstegn ved avtalen.

– Christian Ringnes ser ting fra sitt ståsted. Om Fredriksen-søstrene har intensjonene de sier at de har, altså å ikke overstyre Nasjonalmuseet, tenker vi de kunne laget en ny avtale der dette kommer frem tydeligere, sier Ramskjær.

Christian Ringnes håper Fredriksen-søstrene tar debatten rundt Nasjonalmuseet-avtalen med «stoisk ro».

– Hele debatten er et tegn på at det de gjør er et viktig prosjekt, som folk finner bryet verd å engasjere seg i.