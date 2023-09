De siste tre årene har vært en bratt suksesskurve for Chris Holsten. Debutalbumet «Bak en fasade» føyk til topps på hitlistene, hanket inn flere priser og traff lytterne rett i hjertet.

Musikken hans beskriver sårbare følelser knyttet til kjærlighet og psykisk helse. Det andre albumet hans «Gå bli lykkelig, du» spiller på det samme følelsesregisteret.

Albumet ble slaktet av anmelderne, og artisten legger ikke skjul på hva han synes om det.

– Et album er jo et prosjekt man jobber lenge med, og låtene handler om mine følelser og opplevelse. Det er ikke noe hyggelig med kjipe anmeldelser.

– Men nå har albumet vært ute noen dager. Jeg har fått hundrevis av meldinger fra folk som elsker det. Det er det viktigste, forteller Holsten til NRK.

Chris Holsten fremfører «Rekk opp hånda» på Lindmo. Foto: Julia Marie Naglestad

Låten «Rekk opp hånda» har etter flere konserter vist seg å treffe en nerve hos publikum. Holsten forteller gjerne om hvordan låten ble til.

– Jeg våknet opp en dag og var «fed up», som vi alle kan være iblant, og på sånne dager bruker jeg musikk for å ventilere følelsene mine.

Han beskriver det som en slags psykologtime med seg selv.

– «Rekk opp hånda» viser at man kan ha mange negative tanker og rett og slett drukne litt i dem.

Teksten i denne låten er en oppfordring til folk om å rekke opp hånda dersom de føler det samme.

Reaksjonene fra fansen har vært sterke under konsertene, på meldinger og av forbipasserende på gata.

Chris Holsten har møtt mange fans som har gitt uttrykk for hva musikken hans betyr for dem. Foto: Aurora Berg Meistad

Vekker liv i menns følelser

– Jeg har fått sterke tilbakemeldinger fra både voksne menn og yngre mennesker. De kjenner seg igjen i musikken, og det har gjort noe med dem.

Hver gang han synger «Rekk opp hånda» på konserter får han frysninger av folkehavet foran ham.

– Jeg pleier alltid å rekke opp hånda når jeg synger denne låten.

Under Stavernfestivalen i sommer ble det plutselig veldig tydelig.

Da Chris så opp og ut over menneskehavet fikk han frysninger.

– Det var 10.000 hender i været. Du ser menn rekke opp hånda, og dama ved siden av som ser på ham med ettertenksomhet. Det er sterkt for meg, forteller han.

Hver konsert er en spesiell opplevelse for Chris Holsten, og i november er han i gang med «Rekk opp hånda turné». Foto: Frode-Christoffer Krook

Holsten trekker frem andre opplevelser som vitner om at han har klart å sette ord på noe mange tenker og føler.

– Det var en mann som gikk forbi meg på gata. Han klappet meg veldig hardt på skulderen. Så gikk han videre. Bare det sier så mye.

– En annen gang gikk det én forbi meg som bare rakk opp hånda. Det er jo litt rart, men også veldig fint.

Fikk melding om selvmord

Christ Holsten får mange meldinger. I og for seg ikke så uvanlig for en ettertraktet musiker. Likevel, noen meldinger treffer litt hardere enn andre.

– Det var en melding fra en person som hadde bestemt seg for å ta livet sitt.

Chris Holsten tenker litt før han fortsetter.

Hun fortalte meg at hun hørte «Rekk opp hånda» på radioen. Så det var bare et eller annet som svitsjet.

Musikken har ikke bare vært psykologisk hjelp for Chris Holsten selv – den har hjulpet mange andre også. Foto: Kim Erlandsen

Hun hadde også fått billett til Chris Holsten sin konsert.

– Det var noe hun kunne se fram til og glede seg til, forteller han.

Slike meldinger er kraftig kost for ham. Og noe han synes er litt vanskelig å kjenne på.

– Det er jo heftig info. Jeg er vil ikke være en lifecoach for folk. Jeg er en musiker som også vil lage gladlåter.

– Jeg håper at folk som sliter med ting oppsøker profesjonell hjelp. Jeg sitter ikke på noen fasit.

Chris Holsten er åpen om at han selv er dårlig på å snakke om følelser, men musikken har hjulpet han på veien. Foto: Julia Marie Naglestad

Likevel er han glad for at musikken hans kan hjelpe andre.

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har hatt et mørke inni meg som jeg får ventilert gjennom musikken.

– Musikken lager jeg først og fremst for å få ut mine egne tanker og følelser, men jeg er glad for at den kan hjelpe andre også, så klart. Det er en stor bonus.

