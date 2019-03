Chloe (27) er «Den Ultimate Agent»

–Jeg tror vi har lært veldig mye vi kanskje ikke burde vite, men det er jo utrolig kult! sier «vinneragent» Chloe Friberg (27).

WASHINGTON: -Planketten skal rett opp på kontoret! (Her sammen med programleder Martin Giæver.) Foto: Marit Sofie Strand / NRK

I løpet av ti programmer har Oslo-jenta, som til vanlig bor og jobber Washington, slått ut femten andre deltakere i Den Ultimate Agent, som har blitt spilt inn i «spionenes by» Budapest.

–Det har vært en kamp uten like, både fysisk og psykisk. Jeg har lært så utrolig mye om meg selv, og blitt ekstremt god til å stjele, følge etter folk og dirke opp låser, sier hun og ler.

Test deg selv: Hvilken agent er du?

–Jeg er jo Norges beste når hun drar til USA

I de siste rundene sto Chloe igjen sammen med Magnar Alain Hauge (49) fra Oslo og sunnmøringen Ako Safari (33).

KODELØSNING: Chloe slo ut Magnar i kodeløsning. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

–Å møte Chloe i finalen og tape, det kan jeg leve med. Hun har vært helt fantastisk, sier Magnar, som endte på andreplass.

–Og når hun drar til USA igjen, så er det jo jeg som står igjen som Norges beste agent i Norge, sier han og ler.

Ako, som havnet på tredjeplass, sier at Chloe har blitt en av hans nærmeste under oppholdet.

–Hun har vært helt fantastisk fra starten av, og jeg er så glad på hennes vegne, sier han.

AGENTER: De fire andre deltakerne som ble slått ut før finaleuken begynte, heiet og feiret finalistene fra sidelinjen. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

Vanskelig å legge fra seg agenthverdagen

Friberg jobber til vanlig i Norwegian-American Defense Industry Council (NAMMO) i Washington i USA.

–Planketten skal rett opp på kontoret mitt! sier hun.

Før den tid skal hun tilbringe tid hjemme i Oslo.

FINALE: Ako Safari (t.v) og Magnar Alain Hauge (t.h) konkurrerte mot Chloe i finalen. Foto: Marit Sofie Strand / NRK

–Jeg bor mellom to land fra før, men jeg skal ærlig innrømme at jeg gjerne hadde blitt her, sammen med gjengen, enda lengre om vi hadde mulighet for det. Det er helt fjernt at vi skal hjem nå.

Hun legger til at hun kommer til å trenge litt tid for å la alle inntrykk synke inn. Om hun noensinne klarer å legge fra seg agenthverdagen, er hun noe usikker på.

–Dette har vært en magisk opplevelse! Jeg har lært at jeg er kapabel til så utrolig mye mer enn jeg hadde forventet. Å forlate denne verdenen blir veldig rart!