Charlie Watts i The Rolling Stones er død

Det var agenten til Charlie Watts, Bernard Doherty, som fortalde om dødsfallet i ei kunngjering.

– Det er med stor sorg vi melder om at Charlie Watts har gått bort, står det i kunngjeringa frå agenten, ifølge BBC.

Han sovna fredfullt inn på eit sjukehus i London tysdag med den næraste familien rundt seg.

– Han var ein elska ektemann, far og bestefar, og ein av dei beste trommeslagarane i sin generasjon, skriv Doherty, som også ber om at familien og bandmedlemmane får fred i ei vanskeleg tid.

Måtte droppe turne

For tre veker sidan melde bandet at Watts måtte droppa den kommande USA-turneen «No Filter Tour». Bandet skulle etter planen ha den første konserten på USA-turneen 26. september i St. Louis, Missouri.

Grunnen til at han måtte avlyse var at han trengde å kome seg etter ei medisinsk behandling.

The Rolling Stones kjem tilbake frå ein USA-turne i 1964. Frå venstre: Brian Jones, Keith Richard, Mick Jagger, Charlie Watts og Bill Wyman. Foto: Victor Boyton / Ap

Han er tidlegare behandla for strupekreft i 2004. Han blei erklært frisk etter seks veker med strålebehandling, melder Sky News.

Watts slutta å røyke på 80-talet, og sa at han var heldig fordi legane klarte å slå ned kreften på eit tidleg stadium.

Ein stille type

Watts fylte 80 år i sommar. Han begynte i The Rolling Stones i 1963, året etter at bandet blei danna. Han erstatta den opphavlege trommeslagaren Mick Avory.

Medan dei andre medlemmane i bandet har skapt overskrifter, var Watts kjent som den stille mannen som heldt rytmen.

– Gjennom fem tiår med kaos har trommeslagaren Charlie Watts vore det rolege senteret av The Rolling Stones-stormen, både på og av scenen, skreiv The Mirror i 2012, ifølge AFP.

Charlie Watts begynte i The Rolling Stones i 1963. Han lét andre i bandet stå for overskriftene og skandalane. Her frå ein konsert i august 2019. Frå venstre: Ron Wood, Mick Jagger, Charlie Watts og Keith Richards Foto: Chris Pizzello / AP

Han fekk behandling for rusproblem på 80-talet, men ut over det har ikkje Watts levd ut rockelivet.

– Eg har aldri levd opp til stereotypen av ei rockestjerne, fortalde han til Rolling Stone i 1994.

Musikkvitar Audun Molde ved Høyskolen Kristiania seier til NRK at Watts var viktig for The Rolling Stones.

– Han var ankeret i Rolling Stones, men også motoren som bevega bandet framover. Ein heidersmann, ein familiemann, som gav livet sitt til musikken gjennom 58 år.

Starta med jazzen

Charlie Robert Watts blei fødd 2. juni 1941 i London. Då han var 10 år oppdaga han jazzen. Han lærte seg å spele trommer ved å studere trommeslagarar på Londons jazzklubbar.

Han utdanna seg til grafisk designar, og spelte i ulike jazzband i London. Men i 1963 fekk han tilbodet om å vere med i The Rolling Stones, som saman med The Beatles var det mest suksessrike bandet på 60-talet.

Når han ikkje spelte i The Rolling Stones, dyrka Charlie Watts interessa for jazz. Her spelar han med ei av jazzgruppene han leia, The Tentet, i Barcelona i 2001. Foto: Reuters Photographer / Reuters

Sjølv om han spelte rock i nesten 60 år, heldt han kjærleiken til jazzen ved like. Han har leia både ein jazzkvintett og ein tentett. I tillegg hadde han eit eige storband med 32 musikarar kalla The Charlie Watts Orchestra.

Blir hylla av artistar

Charlie Watts var ein høgt respektert mann i musikkverda. Bodskapen om at han har gått bort blir difor møtt med sorg frå andre artistar.

Ein av dei er Paul McCartney, som spelte i The Beatles på 60-talet. Han seier bortgangen er eit stort tap.

– Det er trist å høyre at Charlie Watts har gått bort. Eg visste han var sjuk, men ikkje så sjuk. Mine tankar går til familien hans og til The Rolling Stones. Dette er eit stort tap, for Charlie var ein fantastisk mann, og ein fantastisk trommeslagar, seier McCartney i ein video på Twitter.

Rolling Stones har spelt i Noreg fleire gongar. Første gong var i 1965. Her har bandet nettopp landa på Fornebu. Foto: Scanpix / SCANPIX

Brian Wilson i Beach Boys seier han er sjokkert over å høyre om bortgangen.

– Eg veit ikkje kva eg skal seie. Charlie var ein flott trommeslagar og eg elska musikken til Stones. Dei laga flotte plater, skriv han på Twitter.

Elton John skriv på Facebook at dette er ein veldig trist dag.

– Charlie Watts var den ultimate trommisen. Stiligaste av menn, og så strålande selskap. Mi djupaste medkjensle til Shirley, Seraphina og Charlotte. Og sjølvsagt til The Rolling Stones, skriv han.