R Kelly har vore ein av dei mest suksessrike artistane i sin sjanger med utselde konsertar og store hits. Men heilt sidan gjennombrotet på 1990-talet har han ved fleire høve blitt skulda for seksuelle overgrep.

I ein ny amerikansk dokumentarserie, «Surviving R Kelly», står fleire kvinner fram og skuldar artisten for både fysiske og psykiske overgrep. Også dottera hans har reagert og kalla faren eit monster etter at dokumentaren blei sendt.

Styresmaktene etterforskar no skuldingane som har kome mot R Kelly, som sjølv blankt avviser alle påstandane.

Skuldingane om seksuelle overgrep har følgd R Kelly i over 20 år. Kelly har avvist alle påstandane om overgrep. Foto: Powers Imagery / AP

«Mute R Kelly»

Skuldingane mot artisten førte i fjor til at det blei starta ein aksjon for å få fjerna musikken hans frå strøymetenestene. Og no kan det sjå ut til at denne kampanjen har byrja å bere frukter.

Lady Gaga kunngjorde i førre veke at ho trudde på kvinnene i dokumentaren, og at ho tok avstand frå R Kelly. Ho sa ho difor ville fjerne «Do What U Want (With My Body)», som dei skreiv saman, frå strøymetenestene.

– Eg støttar desse kvinnene 1.000 prosent, og trur på dei, veit at dei lir og har det vondt, og meiner stemmene deira må bli høyrde og tekne seriøst, skreiv ho på Twitter.

Og no får ho støtte frå Celine Dion som har bede Sony Music om å fjerne duetten «I'm Your Angel» frå strøymetenestene, skriv nettstaden ET Canada.

Songen blei spelt inn i 1998 og toppa dei amerikanske hitlistene i seks veker.

Lady Gaga seier ho var langt nede då ho samarbeidde med R Kelly. No angrar ho og seier ho vil fjerne duetten ho gjorde med Kelly i 2013 frå nettet. Foto: John Shearer / AP

Angrar på samarbeid

Også Chance The Rapper tek avstand frå R Kelly. Han deltek i dokumentarserien om Kelly, og har no fjerna «Somewhere in Paradise» frå 2015 der han samarbeidde med artisten, skriv Pitchfork.

– Eg vil beklage overfor alle ofra hans for at eg har arbeidd med han og for at det har teke så lang tid før eg har snakka.

Også bandet Phoenix har beklaga at dei har samarbeidd med R Kelly, men dei har så langt ikkje trekt samarbeidet frå strøymetenestene.

Det var mange artistar som takka nei til å vere med i dokumentaren om R Kelly, men ein av dei som blei intervjua og tok avstand frå artisten, var John Legend. I etterkant måtte Legend svare på kvifor han hadde samarbeidd med Harvey Weinstein som står tiltalt for valdtekt.

– Eg arbeidde med Harvey før overgrepa hans var kjent for meg og resten av verda. Etter at det blei avslørt, er både selskapet hans og karrieren hans rettmessig lagt i grus. Høyrest ut som noko som burde skje med R Kelly, svarte Legend på Twitter.