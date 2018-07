Cardi B dropper Bruno Mars-turné

Skal endre spelet om Heilag Olav

Styret i Stiklestad Nasjonale kultursenter har besluttet at det skal utredes endringer i dagens oppføring av Spelet om Heilag Olav. På et styremøte etter spelpremieren i går, ble dette vedtatt. Styreleder Bente Erichsen sier til Adresseavisen at det ikke er gjort noe konkret vedtak om hva som skal skje, men at en vurdering av dagens spel nå skal gjøres.