Cappelen Damm-bok hevder å kunne helbrede MS 

Cappelen Damm avgjorde i oktober at de ikke ønsket å gi ut sjaman Durek Verrets bok «Spirit hacking» på norsk. Samtidig har de allerede en rekke titler som omhandler alternativ medisin blant sine publiserte bøker.

Forlaget eier bokklubben Energica som ifølge nettsiden er «for indre vekst». En av forfatterne er Anthony William som har gitt ut flere bøker, blant annet «Medisinsk klarsynt» som kom ut i 2016.

Boken «Medisinsk klarsynt» av Anthony William kom ut i 2016 på Cappelen Damm. Foto: Cappelen Damm

Atle Fretheim, leder for Senter for informerte helsebeslutninger ved Folkehelseinstituttet, har lest ett kapittel av boken til William. Han mener bøkene til Verrett og William har noen likheter.

– De hevder begge å få sin kunnskap fra den åndelige verden, og de bruker det til å forklare en del sykdommer, forklarer han.

– Ingenting som tyder på at det skal gjøre folk friske av MS

William skriver på egne nettsider at han ikke har medisinsk lisens, og gir ikke profesjonelle råd. Han hevder å få sin innsikt av en ånd som snakker til ham.

Han er opptatt av hvordan Epstein-Barr-viruset er årsaken til flere lidelser og sykdommer. Ett av kapitlene til William handler om multippel sklerose (MS). Han mener at sykdommen kan helbredes, men ifølge Store medisinske leksikon finnes det ingen behandling som kan helbrede MS.

Slik ser Anthony William på Epstein-Barr-virus og MS Ekspandér faktaboks Store medisinske leksikon skriver at Epstein-Barr-viruset et DNA-virus som i 90 prosent av tilfellene er årsaken til mononukleose, eller «kyssesyken».

Dette viruset mener William er årsaken til flere sykdommer, blant annet multippel sklerose (MS). Han mener det er viruset som skaper inflammasjon i nervene.

Multippel Sklerose (MS) er ifølge Store Medisinske Leksikon en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet. William mener at sykdommen kan helbredes, men ifølge Store medisinske leksikon finnes det ingen behandling som kan helbrede MS.

«Den typen EBV (Epstein-Barr-virus journ.anm.) som forårsaker multippel sklerose er spesielt aggressiv overfor myelinlaget, og derfor vil jeg særlig anbefale nedenstående kosttilskudd i forbindelse med MS», står det i boken, under tittelen «Slik blir man helbredet for multippel sklerose».

Fretheim har lest det kapittelet, og reagerer på overskriften.

– Der går han kraftig høyt på banen, sier han.

Atle Fretheim, leder for senter for informerte helsebeslutninger i Folkehelseinstituttet, reagerer på påstandene om MS i boken til Anthony Williams, også den gitt ut av Cappelen Damm. Foto: Folkehelseinstituttet

Legen mener det er vanskelig å lese kapittelet som noe annet enn en oppskrift på hvordan man skal gå frem for å bli frisk av MS.

– Ett av punktene er å takke nei til tilbudene fra helsevesenet, og der går han veldig langt i å gjøre det jeg mener er bekymringsverdig, sier han.

Fra et vitenskapelig synspunkt mener Fretheim det ikke er dokumentert effekt for at kosttilskuddene William anbefaler mot MS fungerer.

– Det er ingenting som tyder på at det skal gjøre folk friske av MS. Vi har gode medisiner mot MS som gir folk mindre symptomer enn for få år siden, sier han.

Slik Fretheim ser det er det problematisk om folk takker nei til tradisjonell behandling og velger Williams råd i stedet for.

Cappelen Damm viser til redaksjonssjefen i Energica, Nina Fergusson, for svar til denne saken. Hun svarer ikke på de konkrete spørsmålene fra NRK, men skriver i en e-post at boken er gitt ut fordi forfatterskapet skaper stor interesse i både Norge og utlandet.

– Boken tilbyr et utradisjonelt syn på sykdom, sier hun og peker på at det er et forbehold tidlig i boken.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med Anthony William.

Mener forbeholdet er motstridende med innholdet

På side sju i boken står det at «forfatteren av denne boken gir ikke medisinske eller i annen forstand profesjonelle råd».

«Leseren bør konsultere sin lege eller annet medisinsk personell før han eller hun benytter seg av noen av forslagene i denne boken eller trekker konklusjoner ut fra innholdet i den», heter det også.

Dette mener Fretheim er motstridende, da rådene i boken leses som medisinske.

– Jeg vil kalle det tomprat, han gir helt opplagt medisinske råd, som til dels er klare på at man ikke skal følge tradisjonell medisinsk behandling, mener Fretheim.

Nina Fergusson, redaksjonssjef i Energica, svarer at bøkene om sjel, kropp og sinn primert er ment til medlemmene i bokklubben Energica. Foto: Guri Pfeifer

Flere av disse kosttilskuddene William anbefaler for å helbrede MS finner man kjøpslinker til på hjemmesiden hans, hvor det også står:

«Denne listen er laget gratis og satt opp i håp om at det vil gjøre ditt liv litt enklere. For å kompensere for kostnadene for å tilby disse linkene kan selskapet tjene en liten provisjon for salg av disse produktene».

Fergusson forklarer at Cappelen Damms bøker i kategorien sjel, kropp og sinn primært er ment til medlemmene i bokklubben Energica, men i lys av spørsmålene fra NRK ser de at det er behov for en gjennomgang av forlagets presentasjoner.

– For å vurdere om vi i ytterligere grad skal tydeliggjøre at dette er bøker som hører inn under Energica, sier hun.

Klassekampen har lest fem andre bøker fra Energica som omhandler kreft, og til avisen svarer Fergusson at hun ikke kan gå inn på grunnen til at de ikke ville gi ut boken til Durek Verrett selv om de har gitt ut liknende bøker tidligere.

Cappelen Damm trakk frem påstandene om kreft fra Verrett som spesielt problematiske i begrunnelsen om hvorfor de ikke ønsket å gi ut boken hans likevel.

Se hva Durek Verrett beklage at han generaliserte nordmenn:

Durek Verrett beklaget at han hadde «generalisert nordmenn» i et innlegg på Instagram. Du trenger javascript for å se video. Durek Verrett beklaget at han hadde «generalisert nordmenn» i et innlegg på Instagram.

Tidligere skapt debatt

William har tidligere skapt debatt, og Ingeborg Senneset, kommentator i Aftenposten, gjentok noe av kritikken i en kommentar forrige uke.

I fjor var det Williams boken «Sunn skjoldkjertel» som ble debattert da lege Wasim Zahid mente at forlaget spredte farlige helseråd.

Cappelen Damm ville da ikke diskutere enkelt titler i offentligheten, men var enig i at de burde tatt forbehold i omtalen av William sine evner på egne nettsider.

Mer enn ett år senere så står det blant annet i omtalen av boken «Sunn skjoldkjertel»:

«Medisinsk klarsynt og mediale Anthony William kan avdekke at Epstein Barr-viruset spiller en avgjørende rolle. Han punkterer myter og vanlige forestillinger om denne livsviktige kjertelen, med opplysende svar».