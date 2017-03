USAs 43. president George W. Bush var omstridt og utskjelt på grunn av sin omfattende «krig mot terror», og forlot Det hvite hus som en av de minst populære presidentene i nyere tid.

Siden han ble pensjonist har Bush d.y. imidlertid tatt penselen fatt og gitt seg i kast med portrettmaling. Nå er en rekke av ekspresidentens portretter av krigsveteraner samlet i bokform, så langt med stor suksess.

«Portraits of Courage» Foto: LAURA BUCKMAN / AFP Ekspandér faktaboks Kunstbok med 66 malerier av skadde eller traumatiserte krigsveteraner utført av USAs tidligere president George W. Bush.

Samtlige veteraner i boken har tjenestegjort i Irak eller Afghanistan etter terrorangrepene mot USA i 2001.

Inntektene fra boka går til arbeidet med å hjelpe krigsveteraner tilbake til samfunnet. (NTB)

– Forbausende høy kvalitet

FORBAUSET: Kunsthistoriker Tommy Sørbø er positivt overraska over George W. Bushs bilder. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Boka «Portraits of Courage. A Commander in Chief's Tribute» er allerede inne i sin andre uke på toppen av New York Times' bestselgerliste for sakprosa og dokumentar, og ligger for øyeblikket blant de 30 mestselgende bøkene host nettbokhandelen Amazon.

Og Bush, som av kritikere ofte ble fremstilt som klosset og lite sofistikert, overrasker som kunstmaler, sier kunsthistoriker Tommy Sørbø til NRK.

– Jeg hadde ærlig talt ikke trodd at Bush hadde et slikt talent. En ting er å male gjenstander, figurer og rom, men det er noe annet å male portretter, altså ansikter som har et uttrykk. Man hadde kanskje forventet at han ikke hadde en slik empatisk, psykologisk innlevelse. Jeg synes de holder forbausende høy kvalitet.

Sørbø mener det er en styrke for Bushs portretter at de ikke forsøker å være for flinke og polerte.

– Han forsøker ikke å holde seg til en fotografisk realisme. Så kan man kanskje si at noe av det er ufrivillig, og at det ligger en slags Grandma Moses-naivisme i det når godt voksne mennesker begynner å male på den måten. Men jeg synes de er veldig sikre; han har en umiddelbarhet i forhold til motivet, mener Sørbø.

– En fotnote i historien

FOR TIDLIG: Hans Olav Lahlum mener det er for tidlig å si hvordan Bushs ettermæle blir, men tror ikke maleriene vil påvirke i særlig grad. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Historiker Hans Olav Lahlum tror ikke suksessen som portrettmaler kommer til å påvirke Bushs ettermæle.

– Det kommer lenge etter hans presidentperiode og blir en fotnote i den store, historiske sammenhengen. Men det kan få noe å si for hvordan folk flest oppfatter ham.

Lahlum tror det er for tidlig å spå hvordan historien vil huske Bush.

– Hvis århundret videre blir preget av trusselen fra islamistisk terror og kampen mot den, kan Bush kanskje bli stående som en foregangsmann. Hvis århundrets store sak blir kampen mot drivhuseffekten og andre miljøødeleggelser, kommer han nok dårligere ut, sier Lahlum.

Bush har aldri beklaget invasjonen av Irak, men i promoteringen av boka erkjenner han likevel et ansvar for livene til veteranene han portretterer.

I et innlegg på Instagram beskriver han bokprosjektet som «min hyllest til de bemerkelsesverdige mennene og kvinnene som har betalt dyrt for vår frihet mens de utførte mine ordre».

