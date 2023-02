Burt Bacharach er død 94 år gammel

Blant hitene som Burt Bacharach skrev var «Do You Know the Way to San Jose» og «Raindrops Keep Fallin' on My Head».

Sangene hans ble fremført av stjerner som Dionne Warwick, Aretha Franklin og the Carpenters, og ble ikke bare spilt på all verdens radiostasjoner, men var også med i store filmer.

Bacharach vant Oscar for musikken i filmene «Butch Cassidy and the Sundance Kid» i 1970, og «Arthur» i 1982. Han vant også seks Grammy-priser. Bacharach er ansett som en av de mest innflytelsesrike låtskriverne i forrige århundre.

Pressekontakt Tina Brausam opplyser at Bacharach døde i hjemmet sitt i Los Angeles onsdag av naturlige årsaker.

Bacharach ble 94 år gammel.

500 låter

BERØMT: Burt Bacharach ble 94 år gammel, og har skrevet seg i musikkhistorien. Foto: Richard Shotwell / AP

Bacharach ble født 12. mai 1928 i Kansas City, Missouri, og vokste opp i Queens i New York City. Han studerte låtskriving ved flere amerikanske universiteter.

Og produksjonen hans var svært omfattende: 500 sanger, som ble innspilt av mer enn 1200 artister. Elvis Presley, Beatles og Frank Sinatra var blant dem som ga ut coverversjoner av Bacharachs sanger.

Totalt fikk han 73 topp 40-hits i USA og 52 i Storbritannia.

Bacharach var gift med låtskriver Carole Bayer Sager og skuespillerinne Angie Dickinson.