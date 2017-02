Brystkreftopererte på catwalken i New York

– Vi overlevde for å bli hørt.

Det er budskapet til de 16 kvinnene som går på catwalken for prosjektet AnaOno og # Cancerland under moteuken i New York.

– Øyeblikket er så mye større enn meg selv, skriver Dana Donofree, designeren bak AnaOno som er undertøy designet spesielt for kvinner som har hatt brystkreft og måttet fjerne bryst.

SYNLIG: De vil vise hvordan brystkreft-opererte har det. Foto: ANDREW KELLY / Reuters

– Jeg er stolt av å kunne bidra til dette, fortsetter hun. – Dette gjør vi for å rette et søkelys på brystkreft og kvinner som får det. Både mens kreften er der og etterpå når de skal leve videre, skriver hun i sin blogg.

Kjendiser støtter prosjektet

Kvinnen bak prosjektet #Cancerland er Champagne Joy. Hun mener at dette er et viktig prosjekt for kvinner som overlever kreft, og for omverdenen.

– Det handler om å sette det på dagsorden.

Champagne Joy ble diagnostisert med brystkreft for seks år siden. Hun gikk gjennom alle fasene; behandling, operasjon, skallethet og stråling. Nå bruker hun all sin tid på å rette fokuset mot hvor lite penger som brukes på forskning, og hjelp til kvinner med brystkreft i USA.

– Bare to prosent av forskningspengene går til det, hevder hun.

MODELLER: 16 modeller på catwalken i New York som viser undertøy for brystkreftopererte. Foto: ANDREW KELLY / Reuters

Som grunnlegger av #Cancerland hjelper hun andre pasienter. Det startet som et nettsamfunn for kvinner med brystkreft slik at de kunne hjelpe hverandre. Nå er det blitt både en dokumentarserie, artikler, videoer og en innsamlingsorganisasjon.

I Norge er rosa sløyfe-aksjonen en måte kvinner retter søkelyset mot brystkreft hvert år.

– Og når kvinnene viser dette spesielle undertøyet for første gang på catwalken i New York, er det historisk, mener begge kvinnene.