Brundtland: – Han strøk meg nedover halsen

Før politikk-karrieren var Gro Harlem Brundtland assisterende overlege i Oslo Helseråd. Hun tok medisinstudiet tidlig på 60-tallet. Hos Skavlan i kveld forteller hun om seksuell trakassering på jobb.

Etter to og et halvt år på studiet arbeidet Brundtland ved et sykehus som kandidat.

– Da fikk vi lov å jobbe i sommerferien. Jeg skrev legejournaler, analyserte urinprøver og gjorde helt vanlig legearbeid, forklarer hun.

– Jeg satt helt stiv

Hun forteller at det var en assistentlege som jobbet ved sykehuset. Han var ti år eldre enn henne, gift, og hadde flere barn.

– Jeg trodde mannen var helt normal og alt var normalt, sier hun.

En morgen da Brundtland hadde nattvakt, forteller hun at hun satt og analyserte urinprøver.

– Jeg sitter inne på laboratoriet og ser på prøver. Det står urinprøver og plexiglass der, og jeg prøver å se etter celler i urinen.

– Så kommer han inn gjennom døren og står ved siden av meg. Så begynner han og kile meg rundt øret, og nedover langs med halsen. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå?

Brundtland sier hun tenkte at det beste hun kunne gjøre var å late som hun ikke merket at han gjorde det.

– Jeg rørte meg ikke, og bare satt stiv og fortsatte med urinprøvene. Når han skjønte det ikke gjorde noe inntrykk på meg, så gikk han ut døren, forteller hun.

#Metoo-kampanjen har de siste ukene resultert i at millioner av kvinner og menn over hele verden har fortalt sine historier om seksuell trakassering. Brundtland sier dette var hennes første opplevelse med dette.

– Det var min første opplevelse av seksuell trakassering, for det var det det var, ganske enkelt.

Gro Harlem Brundtland var statsminister i tre perioder, og ble kjent som «landsmoderen». Internasjonalt er hun kjent som leder av Brundtlandkommisjonen og som leder i Verdens Helseorganisasjon fra 1998 til 2003.