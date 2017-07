Brukte Prebz & Dennis og brøt reklameforbudet

– Vi bøyer oss selvsagt for vedtaket og tar det til etterretning, sier de som er ansvarlige for kommunikasjon i selskapene.

– Alle i bransjen tar dette på høyeste alvor, og vi har sluttet å bruke Youtube som markedsføringskanal, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionary, Robert Rønning.

Det er utvalget som overvåker matvarebransjens etiske regelverk som har slått fast bruddene på reklameforbudet.

Matvarebransjens Faglige Utvalg, MFU, behandlet klagen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, men vedtaket får ingen praktiske følger for selskapene.

Bruk av Prebz & Dennis i markedsaktitiveter for Smash fra Orkla Confectionary, Solo Goodiebag fra Ringnes og Freia Melkesjokolade fra Mondelez, som er lagt ut på Youtube, er markedsføring særlig rettet mot barn. Klagen tas dermed til følge. Matvarebransjens Faglige Utvalg, MFU

– Vi er glade for at vi har fått medhold, for i Norge har vi forbud mot at barn under 13 år skal bli utsatt for kjøpepress, og foreldrene for masing om godteri.

– Det er et stort problem at unger spiser for mye sukker, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt.

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt ønsker seg mer offentlighet rundt brudd på reklamereglene rettet mot barn. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

– «Usynlig dømt»

Hun synes det er en stor mangel ved vedtakene at de ikke blir gjort tydeligere i det offentlige rom. Spesielt fordi det er matvarebransjens eget etiske råd som overvåker bransjens etikk.

– Ordningen virker ikke når det nærmest er valgfritt å offentliggjøre vedtakene. Vi må jo bare håpe at bransjen lærer av sine feil og ikke tråkker over grensen igjen, sier hun.

MFU legger ut vedtakene på egen hjemmeside og sender en pressemelding til Norsk Telegrambyrås informasjonstjeneste. Noen annen offentliggjøring kreves ikke.

– Slappe greier

Selskapene som bryter reklameforbudet bør få bøter, mener Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det synes Forbrukerrådets direktør Randi Flesland blir for puslete. Hun synes også at dagens aldersgrense på 13 år er satt for lavt.

– Vi går inn for at Forbrukerrådet skal behandle disse klagene. Vi har sanksjonsmuligheter og kan gi selskapene bøter, sier hun. Men bransjens egne er uenige.

Sekretariatsleder i MFU, Wenche Jacobsen, sier at hun synes ordningen fungerer, og at det er opp til mediene å gripe fatt i vedtakene og offentliggjøre dem.

«Taliban-lignende forbud»

– Alle i bransjen er opptatt av å rette seg etter vedtakene i MFU. Vi vil ha våre egne retningslinjer, og ikke et «taliban-lignende» markedsforbud som kan være alternativet, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionary, Robert Rønning.

Vi har sluttet å bruke Youtube som reklamekanal, nettopp fordi ingen kan kontrollere alderen på dem som ser på, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionary, Robert Rønning.

Vil unngå regelbrudd

Han får støtte fra kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard. – Vi opplever vedtaket som en presisering av reglene, og det er nyttig for alle i bransjen. Vi ønsker jo å holde oss til reglene, ikke å bryte dem, sier han.

Sosiale medier skaper gråsoner for bransjen. I en NRK-dokumentar i fjor tok Brennpunkt-redaksjonen for seg Youtube-generasjonen og påviste at mange Prebz & Dennis-fans er under 13 år, til tross for at managerne deres sier at seerne stort sett er over 18.

Er de som ser på Prebz & Dennis 18 år? spurte NRK Brennpunkt i en dokumentar. Du trenger javascript for å se video. Er de som ser på Prebz & Dennis 18 år? spurte NRK Brennpunkt i en dokumentar.