Bruker populært spill til å drepe og banke opp feminister

Dataspillet «Red Dead Redemption 2» har blitt omtalt av flere medier som et av de mest etterlengtede spillene i år.

Etter at spillselskapet Rockstar lanserte spillet sent i oktober, viser det seg allerede å være et av de mest bestselgende spill noensinne.

«Red Dead 2», som det kalles, er et actionspill i westernsjangeren som utspiller seg i USA i 1899, og illustrerer livet i Amerika ved overgangen til moderne tidsalder. Handlingen foregår i et åpent spillunivers og spillerne har stor frihet til å løse oppdragene slik de vil.

Demonstrasjon for kvinnerettigheter

Et stykke i ut i spillet får karakteren Arthur Morgan i oppdrag å beskytte en ulovlig demonstrasjon for kvinnerettigheter mot sinte motdemonstranter.

Enkelte spillere velger imidlertid å gjøre alt annet en å gi kvinnene, de såkalte suffragettene, beskyttelse.

Etter lanseringen har flere spillere lastet opp videoer av seg selv på Youtube der de i spillet slår, mishandler, og dreper suffragettene.

I den mest populære videoen blir en feminist banket opp, bundet og dratt gjennom byen, før spilleren kaster feministen til en alligator.

Oppdraget i spillet går ut på å beskytte et demonstrasjonstog for kvinnerettigheter i den fiktive byen Rhodes i Red Dead Redemtion 2. Foto: Skjermdump

Slettet av Youtube

Denne videoen hadde over 1,5 millioner visninger onsdag formiddag, men under arbeidet med denne saken har Youtube slettet videoen.

Grunnen er en mail sendt fra BBC, der den britiske kringkasteren spurte Youtube om videoene brøt med deres retningslinjer. Ganske raskt fjernet Youtube åtte av de ti mest sette videoene.

En av kontoene som la ut en slik video hadde 473.000 følgere, men ble lagt ned på grunn av videoen.

– Youtubes retningslinjer forbyr blant annet uprovosert vold, nakenhet, ulovlig aktivitet og hatretorikk. Kreative formater som dataspill kan være utfordrende å vurdere, men når innholdet krysser en linje og vi får beskjed om det, tar vi tiltak som vi mener er nødvendig, sier en talsperson for Youtube til BBC.

På denne YouTube-kanalen viser spilleren sin egen karakter som helt uprovosert drar en suffragette gjennom byen og dreper henne. Foto: Skjermdump YouTube

– Finner nytelse i å se kvinner bli slått livløse

Mange har latt seg sjokkere av videoene som viser feminister som blir banket opp og drept. Men Stine Bang Svensen er kjønnsforsker ved NTNU og har forsket på seksuell trakassering i dataspill. Hun er ikke overrasket.

Kjønnsforsker Stine Bang Svendsen synes det er bekymringsfullt at så mange synes det er morsomt å iscenesette vold mot kvinner i spill. Foto: PRIVAT

– Det er ikke nytt for meg at noen finner nytelse i å se på at kvinner blir slått livløse. Jeg synes at det er utrolig kjipt at det er sånn, sier Bang Svendsen.

Men spillerne synes ikke det er kjipt, de synes tvert imot at det er morsomt, og presenterer grove videoer som humor.

Bekymret over at folk synes det er morsomt

Men under humoren ligger det et dypt alvor, mener Svendsen.

– Jeg synes at det er veldig bekymringsfullt å se hvor mange som synes at det er morsomt å iscenesette vold mot folk generelt, men spesielt mot feminister. Det her har en symbolverdi utover at denne spillfiguren banker opp en dame.

Kjønnsforskeren mener spillerne selv har et ansvar for den symbolske volden mot kvinner som de bidrar til å produsere.

– De som sier at det ikke har noen betydning for det virkelige liv, sier de det fordi det ikke har noen betydning for dem i det virkelig liv. Når man sier det ikke har noen overføringsverdi i forhold til det virkelige liv, så snakker man imot bedrevitende.