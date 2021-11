– I dag er det endelig dagen der Britney skal bli fri fra vergemål som hun har vært under i 14 år. Det er en ganske stor dag, sier Steffen Fonn, Britney Spears-fan og grunnleggeren av Facebook-siden «Britney Spears Norge».

Klokken halv elleve i kveld norsk tid skal popstjernen møte i retten i Los Angeles. Der skal det avgjøres om vergemålet skal avsluttes permanent.

I september kunne Toxic-sangeren feire, da hennes far, Jamie Spears, ble fjernet som verge under et rettsmøte. Han ønsket selv å bli fjernet som verge for datteren.

Da hadde han styrt hennes privatliv, økonomi og eiendeler siden 2008.

VERGE FOR DATTEREN: Jamie Spears var verge for datteren frem til september i år. Foto: Nick Ut / AP

Under samme rettsmøte ble det bestemt at regnskapsføreren John Zabel skulle overta som verge for Spears. Han ble anbefalt av hennes advokat.

Fonn tror artisten har hatt det bedre de to siste månedene, enn hun har hatt det de 14 siste årene.

– Vi har sett de siste månedene at hun har fått gjøre ting hun vil. Hun har kjørt bil alene, hun får være sammen med kjæresten når hun vil og hun har skaffet seg en hund. Det er tydelig at hun har fått styre sin økonomi mer igjen, sier Fonn.

Kan bli myndig i dag

Fonn har fulgt saken i detalj. Han sier han er 99 prosent sikker på at idolet får gå fri etter rettssaken i dag.

– Det er alltid lurt å ha den ene prosenten å gå på. Men vi fokuserer ikke på det, sier han.

STOR FAN: Steffen Fonn har vært stor Britney Spears-fan siden 12 årsalderen. Foto: Martha Linnea Pukallus

Faren trådte inn som verge for datteren etter at hun ble psykisk syk i 2007. Da hadde hun barbert hodet og angrepet en paparazzifotograf med en paraply.

Etter hvert blomstret spekulasjonene opp blant fansen om vergemålet var ufrivillig, og den internasjonale Free Britney-bevegelsen ble født. På sosiale medier har fansen vist sin støtte og tatt til gatene for å demonstrere mot vergemålet.

DEMONSTRASJONER: Fansen har demonstrert i gatene, og blant annet utenfor rettslokalene i Los Angeles.

Spears bekreftet spekulasjonene da hun selv under et rettsmøte i sommer, snakket offentlig om vergemålet for første gang.

– De som gjorde dette mot meg burde ikke komme unna med dette, sa hun den gang.

Faren på sin side, har tidligere sagt at han bare ville datteren godt.

– Som herr Spears flere ganger har sagt, ønsker han bare det beste for datteren sin, står det i et dokument levert til en domstol i Los Angeles.

Har endret lovverket

Free Britney-bevegelsen har ført til lovendringer i California.

Free Britney Act, som loven heter, gir retten til en verge uten økonomisk interesse. Den skal også gjøre det enklere å søke om å bli myndig igjen.

Fonn er spent på veien videre for Spears. Han tror hun kommer til å feire friheten med å gå ned kirkegulvet. I september forlovet hun seg med kjæresten over fire år, Sam Asghari.

FORLOVET: I september viste Spears frem forlovelsesringen fra Sam Asghari. Foto: Skjermdump Instagram

Men om hennes far er på gjestelisten tviler han på.

– Jeg tror vi definitivt vil se et bryllup snart. Det blir nok et ganske flott bryllup, sier Fonn.

Han tror heller ikke det er siste gang artisten dukker opp i rettslokalet i Los Angeles.

Spears og hennes advokat, Mathew Rosengart, krever nå svar fra firmaet Tri Star Sports and Entertainment Group, som blir anklaget for overvåking av artistens telefon og underslag.

Firmaet jobbet for Spears fra 2010 frem til 2020.

– Dette blir nok en sak som pågår i flere år, tror Fonn.