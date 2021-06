Britney Spears inntar vitneboksen i dag: – Jeg får frysninger av å tenke på det

– Jeg kjenner på veldig mye nerver nå, sier Erik Rydning, programleder i podkasten «Popstalgi» og ihuga Britney-fan.

I mange år har andre uttalt seg på vegne av henne. Nå inntar Britney Spears selv vitneboksen for å gi sin versjon av vergemålet hun er underlagt.

Men hva er egentlig saken her – og hvorfor er den så viktig for mange?

– Britney Spears definerte hele oppveksten til generasjon Y og har satt standarden for generasjon Z, sier Adiele Krüger Arukwe, musikksjef i NRK P3.

Men i 2007, etter en lang og suksessrik karriere, ble hele verden vitne til artistens totale sammenbrudd.

Barberte av seg håret

For etter mange år som verdens mest kjente person hadde kjendislivet begynt å tære på mennesket Britney Spears. Rus, psykiske utfordringer og et ønske om privatliv preget livet hennes, men paparazziene var likevel hakk i hæl – hele tiden.

Bildene av Britney Spears som barberte av seg håret sjokkerte en hel verden i 2007.

Britney Spears fjernet håret i 2007. Det har siden vokst ut igjen. Foto: - / AFP

Det nervøse sammenbruddet hennes som ble blottlagt i pressen førte til at en domstol erklærte henne ute av stand til å vare på seg selv. Det var her faren hennes, Jamie Spears, kom inn i bildet. Han ble utnevnt som vergen hennes.

– Hun vil åpenbart ut av dette vergemålet. Det har hvert fall broren hennes sagt, sier Rydning til NRK.

Uttalt seg lite – før nå

Den dag i dag er hun fremdeles underlagt farens formynderi, som ifølge fansen blant annet betyr at hun ikke får styre sin egen økonomi – eller bruke stemmeretten sin.

Det omstridte vergemålet har ført til et betent strid mellom far og datter, og har vært oppe i retten i flere runder. Men artisten selv har uttalt seg lite om saken.

Erik Rydning er stor fan av popikonet Britney Spears. Foto: privat

– Alle intervjuene hun har gjort etter sammenbruddet i 2007 har vært så kontrollert. Det har virket som om sterke krefter bak henne har bestemt hva hun får lov til å si, sier programlederen.

Vergemålet har gjort fansen bekymret for at Britney Spears blir styrt og manipulert. Derfor har bevegelsen #FreeBritney vokst frem i sosiale medier de siste årene.

Onsdag skal saken opp i retten igjen. Da skal Britney Spears selv snakke.

– Jeg håper hun får si litt om hva hun føler om dette. Men jeg frykter at hun blir presset til å ikke si så mye, og at de skal true med at hun vil få mindre tid med barna sine hvis hun sier for mye, avslutter Rydning.

Lekkede dokumenter

Rettsdokumenter The New York Times har fått tilgang til, viser at Spears i langt større grad enn tidligere kjent skal ha forsøkt å komme seg ut av farens vergemål.

Ifølge dokumentene skal popstjernen ha blitt vingeklippet, og alt fra hvem hun datet til fargen på kjøkkenskapene var utenfor hennes kontroll.

– Hun uttrykker at vergemålet brukes som et undertrykkende og kontrollerende virkemiddel mot henne, heter det i rettsdokumenter fra 2016.

Spears skal på den tiden ha gitt uttrykk for at hun ønsket å komme seg ut av vergemålet.

– Hun er «lei av å bli utnyttet» og hun sier at det er hun som jobber og tjener penger, men at alle rundt henne får lønn fra henne, heter det videre.

Så tidlig som i en lukket rettshøring i 2014 skal Spears ha stilt seg kritisk til farens evne til å styre over henne. I dokumenter fra høringen viser stjernen blant annet til farens angivelige alkoholproblemer.